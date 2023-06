Rincón Beisbolero

Al terminar la jornada del jueves 15 de junio, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) habrá concluido su primera mitad del calendario regular; los pronósticos no se han cumplido de acuerdo a los analistas del beisbol, y es así como dos de los favoritos de la Zona Norte, Saltillo y Monclova, han tenido problemas muy serios para conseguir un lugar en la parte alta del standing; Acereros ha reaccionado y con toda la confianza en su mánager, Edwin Rodríguez, ya se metió a la pelea, pero los Saraperos aún se mantienen en la parte baja; ya corrieron a dos mánagers, a un cuerpo técnico, y varios jugadores fueron avisados de que ya no entran en planes; el nuevo director deportivo, José Luis García, tomó una "papa caliente", pero él sabe de su capacidad y confía en que los de la capital coahuilense terminarán en buena posición.

Los Toros de Tijuana tuvieron un arranque lento, pero su roster tiene demasiada calidad, y de la mano de Homar Rojas, ya ocupan el primer lugar del Norte; los Sultanes de Monterrey, con problemas serios en el pitcheo, a pesar de su excelente base mexicana, han batallado, pero se mantienen en la parte alta, en ese pelotón que forman Tijuana y Unión Laguna, junto a los propios "Fantasmas Grises". Actualmente hay un equipo incómodo, uno que por su historia en los últimos años, no es tomado en cuenta, pero estos Algodoneros ya empezaron a llamar la atención y sorpresivamente alcanzaron la cima, aunque el gusto no duró mucho, al caer en la doble jornada del jueves en Cancún, frente a los Tigres. Pero ahí no termina todo, Durango ha tenido buenos resultados y está en la pelea, junto a Rieleros de Aguascalientes.

En agradable charla hace unos días con Guillermo Murra Marroquín, el mandamás de la organización estaba de acuerdo en la necesidad de terminar el calendario regular entre los tres primeros de la Zona Norte, para disfrutar de los beneficios que eso representa; lo hecho por su equipo en las dos últimas temporadas nada satisfecho tiene a su presidente, por lo que en este 2023 calificar y ganar el primer playoff, es algo más que una obligación para el equipo que dirige Ramón Orantes. La inversión y el esfuerzo de esta directiva da para pensar en el campeonato de la Zona Norte, y conste que hay consciencia del potencial de los rivales norteños que también tienen objetivos ambiciosos. Unión Laguna necesita jugar con todo cada encuentro y optimizar sus recursos, es decir, utilizar a lo mejor que haya disponible en el roster.

Allen Córdoba está en su segunda temporada con Algodoneros, el panameño tiene la categoría de "Refuerzo Top", su entrega en el terreno de juego es al máximo, y algo muy valioso, cubre acertadamente varias posiciones, aunque no es la mejor opción para el jardín central o la segunda base. Nick Torres, jugador de calidad ya probada, bateador de gran habilidad y poder ocasional, que en este 2023 se vio afectado por llegar muy tarde a la pretemporada, y por ser ubicado como cuarto en el orden al bate; apenas fue removido de la incómoda posición, y los buenos resultados empezaron a aparecer. Luis Sardiñas, otro extranjero de élite, su ofensiva es de lo mejor de la liga, y su guante en las paradas cortas también es de mucha calidad; ya recuperado de su lesión hoy es clave en el funcionamiento de Unión Laguna.

Jonathan Villar, un baluarte en este line up; jugador que batea oportunamente, carga con el peso de ser colocado como cuarto bate, cuenta con buena dosis de poder, y es una garantía defensivamente en la "esquina caliente"; apenas el viernes nos regaló par de cuadrangulares frente a Generales de Durango, y cuenta con una característica muy difícil de encontrar, batea oportunamente, suele jugar para el equipo y no para sus números, como desgraciadamente sucede en la actualidad en varios casos. ¿Qué pensarán hoy quienes pedían su baja a la directiva? En el pitcheo el cerrador Thomas McIlraith se repuso ya de un mal arranque, hoy ver al estadounidense entrar en la novena entrada en busca del salvamento, es algo que aporta mucha tranquilidad; sano al cien por ciento, será de los líderes de la LMB en juegos salvados.

Entre los abridores se cuenta con dos brazos estadounidenses; Joe Van Meter y Braden Webb; el primero ha sido un trotamundos, ha jugado en diferentes ligas del mundo, en LMB estuvo con Tijuana, y hoy forma parte del 1-2 de mucha calidad en la rotación de Algodoneros; Van Meter es de esos lanzadores que ya no hay muchos, suele trabajar hasta la séptima entrada. Braden Webb es un fajador auténtico sobre la loma de pitcheo, para él cubrir siete entradas ya no es novedad, e incluso caminar hasta la octava; apenas el jueves en Cancún fue el derrotado, a pesar de que lanzó juego completo de seis entradas. Había dudas sobre la ausencia de Josh Smith, pero al ver lo que aportan Van Meter y Webb, solo queda dar la razón a quien haya tomado esa decisión. En resumen, Algodoneros tiene refuerzos extranjeros de calidad.