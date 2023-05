Rincón Beisbolero

Uno de los equipos que ha trabajado bien, en la oficina y el terreno de juego, es El Águila de Veracruz, cuyo presidente, como sobrino nieto de Jorge Pasquel, lleva el beisbol en las venas; a Bernardo Pasquel lo apoyan Héctor Fitch, de la familia del también inmortal Jorge Fitch, como director general; Jesús "Chino" Valdez se desempeña como director deportivo, y Leonardo Rodríguez III es el gerente deportivo. En apenas su cuarto año en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) este Águila de Veracruz tiene un sello muy especial, inició su labor desde cero, al ser equipo de expansión junto a los Mariachis de Guadalajara, pero año con año han hecho un buen esfuerzo y en este 2023 ya se les puede considerar un equipo contendiente, dirigido en el terreno por el temperamental Matías Carrillo, el pelotero más completo de la LMB en los últimos años.

Después de que la franquicia encabezada por José Antonio Mansur Galán emigró a Laredo y Nuevo Laredo, Bernardo Pasquel "tomó el toro por los cuernos" y con una labor un tanto callada ha transformado al equipo y al propio Parque Deportivo Veracruzano "Beto Ávila", en donde los aficionados en este 2023 incluso pueden disfrutar del juego de pelota desde la alberca ubicada atrás de las bardas del escenario. Parte fundamental en el éxito que pretende alcanzar este Águila de Veracruz, está en el trabajo del mánager Matías Carrillo García, sí el "Coyote de Macapule", un jugador estelar en el beisbol profesional de México, cuyo carácter es fuerte, y eso le ayuda cuando está al frente de un grupo, pero en ocasiones ese puede ser un hándicap desfavorable, y así lo señala la historia de este personaje del Salón de la Fama.

La trayectoria de Matías Carrillo como mánager en la LMB se inició con los Tigres de Quintana Roo, en 2009, y con el equipo de sus amores estuvo hasta 2013, cuando pasó a los Leones de Yucatán, en ese mismo 2014 llegó a los Toros de Tijuana; en 2015 y 16 dirigió a los Pericos de Puebla, en 2018, cuando hubo dos mini temporadas, manejó a los Generales de Durango; en 2022 se hizo cargo de los Acereros de Monclova, y para este 2023 la directiva que encabeza Bernardo Pasquel le depositó la confianza. Es muy complicado construir un equipo cuando se arranca de cero, porque el tiempo apremia para tener un roster competitivo, y a esa dificultad se enfrentó Bernardo Pasquel, que con la misma pasión de su tío abuelo Jorge, trabaja para hacer de este Águila de Veracruz un equipo importante y protagonista.

La ofensiva de este equipo cuenta con bateadores de mucha calidad, como el actual líder de bases robadas en la LMB, Gustavo Núñez, el dominicano que además juega un gran short stop; el michoacano José Juan Aguilar es un hombre de trayectoria muy reconocida; Junior Lake es también un estelar y está recién desempacado de los Toros de Tijuana; Edwin Espinal, Alex Liddi y Jesús Valdez completan la espina dorsal de esta ofensiva, en donde José Gaytán, Allan Espinoza y Carlos Arellano complementan un lineup de mucho respeto. En el pitcheo el veterano José Miguel Piña aún enseña un buen nivel, el zurdo colombiano Kevin Escorcia va a ser de mucha utilidad, mientras que Jesús Barraza, Jonás Garibay, Rodolfo Aguilar, Daniel Guerrero, Alejandro Soto, Samuel Zazueta y el cerrador Elkin Alcalá, redondean ese departamento.

En los Algodoneros de Unión Laguna la grata sorpresa hoy corre a cuenta de Manuel Báez, ese lanzador derecho de relevo que en sus dos últimas salidas solamente ha puesto ceros, a Generales de Durango y El Águila de Veracruz; Báez no está contemplado entre los relevos confiables de este Unión Laguna, pero es bueno que levante la mano y recibe la oportunidad, es de esperarse que en sus próximas salidas mantenga el nivel y resuelva un problema grande que hoy tiene este equipo en el relevo intermedio; Algodoneros también necesita a un Rafael Pineda sano y en el nivel que enseñó en 2021, porque la naturalización pendiente de los venezolanos no tiene para cuando y la temporada pasa, con la obligación de no dar ventajas a ninguno de los rivales norteños.

Y como asesor deportivo se incorporó a los Algodoneros en este 2023, el "Choropito" Guillermo Armenta, aquel jugador de cuadro con los Diablos Rojos del México, todavía en el Parque Deportivo del Seguro Social. Armenta se casó con una muchacha cubana que pertenecía al primer grupo de animación de los Diablos Rojos del México, y después de terminar su carrera como jugador activo, ha trabajado en algunas organizaciones del beisbol, como la Liga Estatal de Chihuahua y los Toros de Tijuana en la LMB; Armenta participó en la negociación para traer a Didi Gregorius y desde estas líneas el mejor de los deseos para que tenga el ojo clínico a la hora de contratar verdaderos refuerzos, sobre todo en el pitcheo, que es en donde los equipos contrarios encuentran debilidades cuando enfrentan a los Algodoneros de Unión Laguna.