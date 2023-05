Rincón Beisbolero

La directiva que encabeza Guillermo Murra Marroquín formó un plantel de jugadores altamente competitivos, no se recuerda en un mismo Unión Laguna, un roster con varios jugadores de la talla de Didi Gregorius, Jonathan Villar, Allen Córdoba, Luis Sardiñas, Nick Torres, Henry Rodríguez, José Torres, Thomas McIlraith, Jeff Ibarra, Santiago Gutiérrez, Braden Webb, Edgar Robles, Alejandro Flores, Dean Nevárez, Adrián Tovalín, Luis Gámez y Aldo Montes; con peloteros de este nivel, cualquier equipo está obligado a entregar buenos resultados, desde luego, avanzar a playoff y en esa instancia trascender; los no mencionados no son menos importantes, porque bien se dice que un equipo es tan bueno como lo es su banca, en donde destacan Albert Lara, Francisco Hernández, Jorge Sesma, Omar Araujo, Ramón Mora y Arel Campoy.

Se puede decir que la directiva, a través de su área deportiva ha cumplido, aunque falte la cereza en el pastel, un bateador de poder que convierta en temible a este orden al bate. Unión Laguna tuvo un durísimo arranque de temporada, al enfrentar de manera consecutiva a Sultanes, Toros, Acereros, Saraperos y Diablos Rojos, puro equipo aspirante; hasta este martes enfrentaron a un rival de menor rango, los Guerreros de Oaxaca. En base a la calidad de los rivales que ya enfrentaron, se puede hablar de un saldo favorable después de 15 juegos, pero es claro que al menos deberían de tenerse tres o cuatro victorias más, y así, ubicarse a la par de Tecolotes de los Dos Laredos, que hoy manda en la Zona Norte. Cabe entonces la pregunta ¿qué ha fallado en estos Algodoneros para presentar un mejor récord de ganados y perdidos?

La falla principal ha sido el bateo oportuno, en cada juego el equipo no se cansa de dejar corredores en posición de anotar, la lesión de Luis Sardiñas ha sido muy sensible, porque el venezolano era la bujía ofensiva de este equipo, incluso sin ese cuarto bate que hoy hace tanta falta. Dejar tantos corredores en base provoca que se fabriquen pocas carreras, y en consecuencia el pitcheo se debe fajar para que se aspire a ganar, así sea con marcadores apretados, como sucedió ya en varios juegos de este 2023. Bateo oportuno y pitcheo, abridor y de relevo, van de la mano, son dos aspectos que deben funcionar para que este equipo haga más carreras de las que permite y vengan los triunfos de manera consistente. La señora de las papas o los vendedores de cerveza, saben que a este roster le falta un bateador de poder.

Es cierto, se tienen en el line up ofensivos de muchísima calidad, con experiencia en Grandes Ligas o en circuitos importantes, pero ninguno puede con el peso de una ofensiva que necesita hacer más carreras para apoyar la labor de sus lanzadores, quienes se han fajado, principalmente en el relevo. La última serie en casa tuvo en Jesús Arredondo, de Saraperos, al mejor bateador de la liga en esa semana, Arredondo no es un bateador élite, pero como quinto en el orden batea atrás de Rainel Rosario y Henry Urrutia, sobre todo el cubano, un cuarto bate natural. Toros de Tijuana es el equipo más productivo de la liga a la ofensiva, y sí, ahí está el cubano Félix Pérez; se pueden dar muchos ejemplos más, pero lo importante es demostrar que todo equipo aspirante al éxito, necesita en sus filas a un auténtico bateador de poder.

¿Por qué Algodoneros no tiene a ese bateador que tanto extrañan los seguidores de la causa guinda? Puede ser que Ramón Orantes no lo considere necesario, o Francisco Méndez, o los asesores deportivos, Luis Márquez y Guillermo Armenta, o incluso el mismo Guillermo Murra Marroquín. Sería interesante conocer qué o quién es responsable de que no se tenga ese bateador, y se puede asegurar al cien por ciento, que no es por falta de recursos, porque Didi Gregorius, Jonathan Villar y Luis Sardiñas, no perciben un salario de diez pesos, por el contrario, son jugadores "caros" que cobran bien en base a su calidad, a su trayectoria. De igual manera se puede decir de Ramón Orantes, hoy el personaje más criticado en la organización, junto con Francisco Méndez se han equivocado, pero ¿son ellos o la sabermetría?

Este concepto ha tomado mucho auge en los últimos años, y no solo en la Liga Mexicana de Beisbol, pero es importante destacar que la sabermetría no la inventó una persona de beisbol, fue idea de un matemático, más inclinado a la probabilidad y estadística; las matemáticas son exactas, como lo es el beisbol, pero fuera de las estadísticas, esa sabermetría no puede dirigir un juego de beisbol y pasar por encima de la capacidad del mánager o del área deportiva. Quizá entonces, las críticas sobre Ramón Orantes y Francisco Méndez no sean justas, pero aquí el problema es que lo más importante se llama Algodoneros de Unión Laguna, y sus seguidores quieren lo mejor para su equipo favorito, el cual desde 1985 que llegó la franquicia a Torreón, ha ofrecido muy pocas alegrías porque los números claramente hablan de un PERDEDOR.