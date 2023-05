Rincón Beisbolero

Muy dolorosa resultó la derrota de Unión Laguna este viernes frente a Saltillo al arrancar serie en el Estadio de la Revolución, Algodoneros estaba a un solo strike de ganar ese juego cuando vino lo que ya todos conocen; el equipo reaccionó en la novena y logró una carrera, pero el esfuerzo quedó corto, por lo que empezaron los señalamientos hacia Nick Torres, en contra de la dirección de Ramón Orantes, y no podía faltar el fuerte reclamo contra el ampáyer principal, Roberto Lamadrid, quien nunca quiso cantar un supuesto tercer strike a Jesús Arredondo, justo en el turno en que el zurdo sinaloense conectó el doblete decisivo en contra de José Torres. Es tan apasionante y hermoso el beisbol que da para muchas horas de comentarios, incluso días después del juego al que se refieran los aficionados.

Aseguran varios aficionados que Arredondo estaba ponchado, pero el principal no cantó el tercer strike; en consulta con tres aficionados ubicados atrás de home, comentan que dicho lanzamiento efectivamente era bola, por lo que el conteo de Roberto Lamadrid estuvo correcto. También hay señalamientos hacia Ramón Orantes por no mandar el toque de sacrificio en el turno de Nick Torres, y ese señalamiento sí se antoja acertado, por el mal momento que vive el bateador californiano, y por la situación del juego; finalmente Torres bateó al short stop y porque metió el acelerador a fondo no hubo jugada de doble play. Todos estos comentarios se relacionan con la posición de cuarto bate que ha ocupado Nick en la actual temporada, y en donde ha quedado a deber, ahí están los números que no mienten.

Nick Torres cumple su tercera temporada con Algodoneros y siempre ha sido un pelotero cumplidor, su calidad con el bate y con el guante está fuera de cualquier duda, pero especialmente este año se ha visto afectado por no haber hecho pretemporada y por la posición de cuarto bate que ocupa; Torres no es un bateador de esos que cargan al equipo, y no hay más que dos sopas; aguantarlo ahí o moverlo, pero entonces ¿quién podría asumir esa responsabilidad?, y ahí está el punto fino de no tener un cuarto bate que realmente lo sea. El line up algodonero cuenta con grandes bateadores y si el engranaje logra funcionar a falta de una pieza, entonces el equipo va a funcionar, estará en playoff, pero ahí enfrentará a rivales muy bien armados que podrían llevarle ventaja.

En sí, a Ramón Orantes no se le puede reclamar el jalar como cerrador a José Torres, el zurdo ha tenido una gran actuación, pero como ser humano que es, habrá ocasiones en que perderá. La falta de bateo oportuno fue en gran parte culpable de la derrota, y sí, la lógica indica que Nick Torres en esa novena entrada debió tocar la pelota, pero ninguno de los ampáyers con todas las fallas que puedan tener, puede ser responsable de ese revés, el cual llegó cuando el equipo lucía más enrachado y el ataque letal se dio en contra del que hoy todavía es el mejor lanzador de la novena. Hoy termina la serie frente a Saraperos de Saltillo, para emprender después el camino a Oaxaca, ante unos Guerreros que con Gerónimo Gil llevan una buena marcha en la Zona Sur. Pronto deberá haber ajustes en el roster y la plantilla se fortalecerá.

La semana que termina marcó el final de la aventura de Mark Weidemaier con Saltillo y Luis Mauricio Suárez con León; el hoy ex piloto de Saraperos corrió con la misma suerte que en 2022, cuando fue cesado por Tecolotes de los dos Laredos, mientras que el capitalino Suárez es una nueva víctima de una directiva sin pies ni cabeza, que no encuentra o no quiere encontrar soluciones para los grandes problemas que hoy tiene el equipo. Colegas de la ciudad cuerera indican que Edie Castro, coach de banca y de bateo, así como Mercedes Esquer, de pitcheo, tienen mucha responsabilidad en la mala marcha del equipo; en la oficina está Grimaldo Martínez que como puede ha tratado de levantar el barco, pero se trata de una organización un tanto abandonada por el Gobierno del Estado, propietario de la mayoría de las acciones.

En la Zona Sur destacan las muy malas rachas en que cayeron los campeones Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México, que en nueve juegos, celebrados en Monterrey, Saltillo y Torreón, solamente consiguieron un triunfo, y fue en el parque Francisco I. Madero. Los Olmecas de Tabasco han entrado en buen ritmo y ya se adueñaron de la cima, al aprovechar las rachas negativas de Diablos Rojos y Leones. Hoy la pregunta es sobre el próximo mánager en caer, y parecerá broma, pero Orlando Merced, nuevo timonel de los Bravos de León, está en riesgo grande, porque trabaja para una directiva poco ocupada en armar equipos competitivos, pero sin paciencia a la hora de ver los resultados. También se señala al debutante Oswaldo Morejón, al frente de Campeche, sin embargo, en Piratas sí son conscientes de la situación.