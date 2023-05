Rincón Beisbolero

Hace tiempo que no se veía tanto entusiasmo entre los seguidores de los Algodoneros de Unión Laguna como en este 2023; el pitcheo de relevo es en donde la directiva puso mayor atención y los resultados saltan a la vista, los relevistas han colgado siete ceros de manera consecutiva, tres en el último de la serie frente a Monclova, y cuatro más en el primero frente a los Diablos Rojos del México; en el plano individual, José Torres y Jeff Ibarra se llevan las palmas, mientras que un escalón abajo ya se puede anotar el nombre de Tyler Wilson, otro que vino de Yucatán, pero éste sí como un verdadero refuerzo, el mexicoestadounidense ya tuvo una salida titubeante, pero en general ha cumplido como encargado de la séptima entrada y así venga de Yucatán, hasta hoy se debe reconocer su buen trabajo.

El zurdo Jeff Ibarra vino a Unión Laguna en 2022 y no inició en el roster, debido a que se encontraba en rehabilitación de su brazo izquierdo, la directiva decidió contratarlo y le tuvo paciencia, hoy los buenos resultados saltan a la vista, Ibarra es un relevo totalmente confiable, aunque eso no quiere decir que sea infalible. Ibarra muestra una efectividad inmaculada en seis juegos, ya tiene un hold en cinco innings de trabajo, solo ha permitido tres hits, no ha regalado base por bolas, ha recetado dos ponches y la oposición le batea para .176 de promedio. Así como se señalan las pifias de la directiva, justo es reconocer la decisión de traer a Ibarra en la parte final de su rehabilitación, aguantarlo buena parte de la temporada 2022 y hoy tener un lanzador efectivo que es pilar de un excelente bullpen.

Pero si el caso de Jeff Ibarra es un gran acierto, quizá mayor sea haber traído a casa al zurdo de origen venezolano José Torres, hoy colocado entre los líderes de efectividad de la liga con 0.00, luego de seis apariciones, dos holds, ocho entradas lanzadas, dos hits permitidos, cuatro bases por bolas y ocho ponches, para un pobre .080 que le batea la oposición; Torres es un brazo de ligas mayores y un diez a la directiva por esta compra a Tecolotes de los dos Laredos, quienes no podían utilizar a este zurdo en Laredo, Texas, por algunos problemas extra beisbol que de igual manera le impiden estar en el mejor beisbol del mundo. El zurdo José Torres es uno de esos refuerzos que suelen denominarse "top", y para alegría de la afición local, hoy es parte de el que tal vez sea el mejor bullpen de la liga; enhorabuena por esta adquisición.

Algodoneros ha tenido problemas cuando su inicialista no completa cinco entradas, ahí hubo necesidad de traer a Manuel Báez que no pudo hacer el trabajo, Alex Gallegos que lo hizo aceptablemente, y Cristian Garza, lleno de facultades pero falto de la experiencia que solo da el ser tomado en cuenta más seguido. La incorporación de Rafael Pineda y Alberto Leyva le dio un gran respiro al bullpen, aunque no se sabe cuál será la función de Pineda, al que no se descarta como inicialista, bien conscientes de que como relevo es bastante efectivo; Pineda tuvo algunos problemas familiares en 2022 y antes de iniciar la temporada 2023 sufrió inflamación en la espalda baja y apenas lleva dos relevos, pero contar con Rafael Emilio da una gran tranquilidad al cuerpo técnico; ahora a esperar las combinaciones para definir el cuerpo de relevistas.

La rotación abridora cuenta con dos elementos que han lucido bien; Jon Andrew Van Meter y Braden Webb, este último batalló en su primera apertura, pero frente a Monclova lució extraordinario en siete entradas de una carrera; los problemas han aparecido en el tercer inicialista que es Luis Gámez, ha batallado para recuperar el nivel exhibido en 2021; Gámez ya tiene un triunfo, pero su pitcheo no puede alcanzar la consistencia que requieren los Algodoneros; su próxima salida será el viernes en casa frente a Saltillo. Aldo Montes lanzó un partidazo en Tijuana, pero en casa frente a Monclova fue irregular, este derecho tiene todas las condiciones para establecerse, pero sus problemas empiezan cuando pierde la concentración, ya sea por el conteo del ampáyer principal, o por el error de alguno de sus compañeros.

Josh Corrales merece un aplauso por su entrega y deseos de hacer bien las cosas, en 2022 por necesidades del equipo, fue habilitado como inicialista, con resultados aceptables, aunque da la impresión que Corrales sería un muy efectivo relevo largo o intermedio, que es la zona del juego en que Unión Laguna ha tenido más problemas. Se vienen ajustes en el roster por el ingreso de Didi Gregorius, que quizá tome el lugar de Luis Sardiñas, pero ¿qué va a pasar cuando el venezolano regrese? La lógica señala a Thomas McIlraith para salir, pero el cerrador hizo el trabajo este martes ante los Diablos Rojos del México; como opción para inicialista está Yoannys Quiala, pero habría que decidir qué extranjero causaría baja; urge ya que Henry Rodríguez reciba su carta de naturalización, al igual que Kender Villegas y Pedro Rodríguez.