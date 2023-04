Rincón Beisbolero

Después de los encuentros de la Copa Gobernador, sábado y domingo en Monclova, a los Algodoneros solamente le restará un juego de pretemporada, el próximo martes en casa frente a los Generales de Durango que maneja Óscar Robles; a estas alturas seguramente el roster para arrancar el calendario regular 2023, prácticamente debe estar definido, quizá con dos o máximo tres dudas que están por definirse.

Henry Rodríguez ya concluyó sus trámites de naturalización y solo está en espera de recibir su prueba; JJ Muno es mexicoestadounidense, pero debe hacer un proceso para obtener su pasaporte, y en el cual ya se trabaja, mientras que Loiger Padrón y Sergio Barthelemy tardarán un poco más en concluir sus trámites y recibir sus respectivas pruebas de naturalización, por lo que es difícil que inicien en el roster.

Para ayer sábado en el arranque de la Copa Gobernador el pitcher anunciado era Joseph Andrew Van Meter, por lo que existen grandes posibilidades de que el estadounidense sea el abridor en el juego inaugural, el próximo viernes 21 de abril frente a los Sultanes de Monterrey. La ofensiva tendrá tres extranjeros; Luis Sardiñas, Allen Córdoba y Jonathan Villar, por lo que en el pitcheo habrá cuatro importados; Van Meter puede darse por seguro, pero quedan tres lugares para Justin Nicolino, Braden Webb, Thomas Mc Ilraith, Ryan Lawlor y Yoanis Quiala, siempre que el cubano esté sano y en forma para iniciar la temporada. Ryan Lawlor no hizo ruido en su llegada, incluso no fue anunciado por la directiva, pero llegó a la pretemporada desde el primer día y ha trabajado fuerte en busca de un lugar; su condición de zurdo le otorga un plus.

Ramón Orantes ha realizado algunos ajustes en busca de encontrar su orden al bate ideal, incluso en los últimos ensayos Edgar Robles apareció como noveno en el orden, mientras que la primera posición fue para Allen Córdoba y para Jeremiah Muno, quien difícilmente estará listo para debutar en el juego inaugural, a menos que para esa fecha haya terminado ya el proceso para tener su pasaporte mexicano. Ante esta situación el panameño Córdoba se asoma como el posible primero en el orden, mientras que como segundo Alberth Lara tiene todas las condiciones, el jugador de origen cubano ha sido el mejor bateador de la pretemporada, incluso al conectar imparable en ocho turnos consecutivos. Jonathan Villar parece la elección como tercero en el orden, con Adrián Tovalín y Luis Sardiñas.

El sexto en la alineación podría ser Nick Torres, con Chase Simpson, Dean Nevárez y Edgar Robles; fuera de roster estarían Henry Rodríguez, mientras recibe su prueba de naturalización, y Jeremiah Nuno en cuanto reciba su pasaporte mexicano, mientras que en el banquillo aparecería Alex Flores, con todo para ser titular; Chad Sedio, Jorge Sesma, Edgar Bravo, Francisco Hernández y Ramón Mora. Se trata de un line up muy respetable, con elementos valiosos en el banquillo y con opciones interesantes, sobre todo cuando Henry Rodríguez y Jeremiah Muno estén disponibles. Alberth Lara se ha ganado a pulso un lugar en el roster, pero con su bate ya levantó la mano para ser incluido en el orden al bate de todos los días; de Lara hablan muy bien los colegas tabasqueños y no dudan que tiene todo para ser titular.

El pitcheo por ahora luce sólido con extranjeros como Jon Van Meter, Justin Nicolino, Braden Webb, Ryan Lawlor y Thomas McIlraith como opciones y en espera de conocer el estado físico del cubano Quiala. Entre los mexicanos están: Aldo Montes, Luis Gámez, Rafael Pineda, José Torres, Alberto Leyva, Josh Corrales, Jeff Ibarra, Santiago Gutiérrez, Tyler Wilson, Omar Araujo, Luis Enrique Gastélum y Manuel Báez. La atención que la directiva puso en el pitcheo, trajo como consecuencia un staff profundo y bien armado, tanto en los abridores como en los relevos, aunque se debe reiterar que a estas alturas todo seguramente ya está definido y habrá extranjeros a quienes dar las gracias o mantenerlos hasta que haya la posibilidad de activarlos; Loiger Padrón y Kender Villegas no aparecen entre los posibles y solo será cuando ya sean mexicanos.

Y hay que definir la palabra "bomba" para evitar confusiones entre la afición; una "bomba" puede ser Pablo Sandoval "Kung-Fú Panda", Bartolo Colón o Fernando Rodney, pero ese calificativo no garantiza buenos resultados de ese jugador, como ha sucedido con Acereros; Jonathan Villar fue anunciado por Algodoneros y algunos aficionados han manifestado que no es lo que esperaban, no es un cuarto bate natural, y quizá tengan razón, pero aunque no se trata de una "bomba", sí es un jugador que puede marcar diferencia por sus antecedentes inmediatos en el mejor beisbol del mundo; Villar está llamado a ser un engrane muy importante en una maquinaria ofensiva que está llamada a producir muchas carreras en apoyo de un pitcheo que hoy luce sólido y profundo, en espera de que no aparezcan las desagradables eventualidades.