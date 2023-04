Rincón Beisbolero

El reducido grupo de personas que hablan y escriben de beisbol en México aún considera a los Algodoneros de Unión Laguna como un equipo que lejos de competir, es comparsa de los grandes favoritos en la Zona Norte; Tijuana, Monterrey, Monclova y en menor escala Saltillo.

En el sur mandan los Leones de Yucatán, los Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco, hoy de manteles largos por la celebración del 30 aniversario de su único título en la Liga Mexicana de Beisbol, y bendecidos desde Palacio Nacional en la adquisición de refuerzos mediáticos y con un escenario prácticamente nuevo que en este 2023 será sede del Juego de Estrellas. Hoy todo es fiesta y optimismo alrededor de los Olmecas de Tabasco, pero ¿qué pasará si el equipo no cumple su objetivo? Seguramente será el adiós de Pedro Meré.

El jueves anterior en el programa Beisbol sin Fronteras el tema era el trabuco que preparan los Toros de Tijuana, hoy con casi una veintena de extranjeros y con una cantidad de jugadores estelares, que podrían armar dos equipos de playoff; según lo aseguraron sus conductores. Se dijo que a la hora de definir su roster, Tijuana tendría que enviar a varios jugadores estelares a equipos como Durango, Aguascalientes, León o Unión Laguna, entre otros. En verdad se siente mucho coraje escuchar esos comentarios, pero al revisar la actuación de este equipo desde 1985 cuando regresó el beisbol de LMB a Torreón, se obtienen números negativos en ganados y perdidos, se ha jugado muy por debajo de .500 y eso habla de un equipo perdedor, es una realidad que duele y cala en serio, por eso la necesidad de ya trascender.

Se puede decir con justa razón que no debe importar lo que comentan aquellos que hablan y escriben de beisbol, pero lo que sí debe interesar es que se tenga en La Laguna un equipo realmente competitivo, que con buenas actuaciones en el terreno de juego convenza a la familia beisbolera de México, que en realidad se trata de un auténtico protagonista y no solo de ser comparsa como lamentablemente se ha sido, con muy contadas excepciones. Hoy es bueno escuchar que desde el presidente hasta los bat boys se tiene en mente la urgente necesidad de trascender, y eso representa llegar a playoff y ganar la primera serie, el verdadero aficionado no se va a conformar con algo menor que disputar el título de la Zona Norte.

El presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que ser campeones es el objetivo.

Como comentario o simple deseo parece muy a la ligera poner la vara tan alta, pero eso es bueno, y lo importante es respaldar con hechos ese deseo, y Guillermo Murra Marroquín ha puesto a disposición todos sus recursos para conseguirlo; hoy Unión Laguna ya es reconocido por lo que se ha hecho para comodidad de los asistentes al estadio de la Revolución, a la organización se le reconoce el trabajo en cuanto a la ambientación en el escenario, así como opciones para que los pequeños la pasen bien, y para que los asistentes disfruten de una rica variedad de alimentos dentro del inmueble. Hoy falta el reconocimiento de ser un equipo competitivo, que aspire a cosas importantes y que dé por descontada su participación en el playoff, pero ir más allá de la primera serie.En Torreón se debe luchar contra las personas que se conforman con disfrutar de jornadas agradables de beisbol en el estadio de la Revolución, hay aficionados como el doctor Carlos Lauro Valdés, que desde muy pequeño asiste al beisbol de la LMB, siempre en la localidad de palco home, y ya ansía tener un equipo ganador, pero eso no se consigue con terminar el calendario arriba de .500 en ganados y perdidos. Es por eso que muchos aficionados interesados en los Algodoneros piden a gritos la contratación de un verdadero cuarto bate, algo que no se ha tenido desde hace varios años, y cuya necesidad ya no se puede negar; la gerencia deportiva y la misma presidencia así lo han manifestado, esta última incluso asegura que esa será una contratación bomba, y es buen creer que se trata de una realidad.En el pitcheo se ha puesto mucha atención y los refuerzos anunciados hacen pensar que en ese rubro Algodoneros estará bien cubierto; la llegada del zurdo José Torres ofrece enorme garantía de seguridad en el bullpen, el venezolano naturalizado ha dicho que quiere ser el cerrador, y también se cuenta con la opción de Thomas McIlraith; Alberto Leyva Tyler Wilson, Josh Corrales, Jeff Ibarra, Santiago Gutiérrez y Juan Noriega, son brazos interesantes. En el pitcheo abridor hay varias opciones para elegir a cinco brazos de calidad; Joe Van Meter, Justin Nicolino, Braden Webb, Yoenys Quiala, Rafael Pineda, Aldo Montes y Luis Gámez. No se trata de un roster avasallador o de jugadores mediáticos, pero si ese cuarto bate que se pretende se consigue, entonces Algodoneros será un equipo protagonista, y no la comparsa que se ha considerado desde 1985.