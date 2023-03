Rincón Beisbolero

Los Mariachis de Guadalajara tuvieron muy mala actuación en 2022 y quedaron fuera de la postemporada, después de que en 2021 habían terminado como el mejor equipo de toda la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), dirigidos por Benjamín Gil. Hoy de cara a una nueva temporada contrataron a Jesús Valdez Jr. como Gerente Deportivo y poco a poco han armado un equipo que en el papel luce competitivo; su apuesta como manager es el debutante yucateco Luis Borges, que enfrenta un gran reto, el de llevar al conjunto tapatío a alturas importantes. Lo anterior se traduce en que en la Zona Norte habrá un equipo contendiente más, aparte de los siempre favoritos Toros de Tijuana, Acereros de Monclova y Sultanes de Monterrey; de ahí la necesidad de Unión Laguna por tener un roster bien balanceado.

Hace unos días se supo que el lanzador estadounidense Josh Smith no regresa, por lo que hay tres extranjeros en busca de un lugar en la rotación de abridores; Joe Van Meter, el zurdo Justin Nicolino y el cubano Yoanis Quiala, quien deberá demostrar que está totalmente recuperado de la operación Tommy John en su brazo derecho. Para complementar el staff viene el talento mexicano, en donde aparecen Luis Gámez, Aldo Montes y Rafael Pineda, que viene por la revancha después de un complicado 2022 en donde se vio afectado por algunos problemas familiares; si Pineda alcanza el nivel de 2021 y Yoanys Quiala alcanza su mejor nivel, serán gratas noticias para Unión Laguna y Jesús Manso, el coach de pitcheo que podrá armar una sólida rotación de abridores, con el respaldo de un bullpen que hoy luce confiable.

El beisbol ha evolucionado y ahora los pitchers inicialistas trabajan cinco o seis entradas, y esta política obliga a los equipos a tener un bullpen bien redondeado; Unión Laguna ha trabajado acertadamente y ante la ausencia de Josh Lueke, José Torres y Thomas McIlraith son opciones para cerrar los juegos, las condiciones de cada encuentro indicarán si es mejor utilizar al zurdo de origen venezolano o al derecho estadounidense. Ese bullpen tendrá el respaldo de dos buenos zurdos, Jeff Ibarra y Santiago Gutiérrez. Juan Ramón Noriega ha trabajado fuerte en la pretemporada y si recupera la confianza será un brazo importante, al igual que el siempre efectivo Alberto Leyva y Josh Corrales, que como relevo fue importante, antes de que lo hicieran abridor; Tyler Wilson es otro brazo nuevo para el bullpen..

Los jóvenes Omar Araujo y Luis Enrique Gastélum son opciones para el relevo largo, con el complemento de Miguel Esparza, Alex Gallegos y Manuel Báez. Nunca debe descartarse alguna sorpresa, mientras tanto ahí se tiene a 18 lanzadores para integrar el staff de abridores y el cuerpo de relevistas con bastantes posibilidades de éxito. Muy pronto empezarán los juegos de exhibición, en donde los encargados del pitcheo podrán darse cuenta lo que cada lanzador puede aportar a la causa. En la ofensiva se espera la llegada de un cuarto bate que cubra la primera base o sea el designado; para la intermedia hay que pensar en Zach Kirtley, mientras no se agoten las posibilidades de traerlo, Luis Sardiñas para el campo corto y Chase Simpson en tercera; Allen Córdoba, Edgar Robles y Nick Torres para los jardines.

Si la directiva de Unión Laguna logra tener este equipo, Ramón Orantes contará con las herramientas suficientes para pelear ante cualquiera de los trabucos de la Zona Norte, con posibilidades de éxito. Este año ya se ha escuchado de parte de la directiva y de algunos jugadores, que Algodoneros ya no se conforma con llegar al primer play off y ahí quedarse, hoy la obligación es avanzar, sobre todo después de que la temporada anterior se vivió un playoff muy doloroso, al caer en tres ocasiones frente a Tecolotes en el Estadio de la Revolución, en lo que marcó un retroceso en relación a 2021, cuando se perdió en siete juegos ante el mejor equipo de la LMB. Es cierto que se cuenta con Adrián Tovalín, Alejandro Flores y Bryant Aragón para la primera base, pero ninguno de los mencionados es el cuarto bate que se requiere.

Nuevamente el sistema de competencia permite calificar a los primeros seis lugares de cada zona, y para Unión Laguna sería muy sano avanzar entre los cuatro primeros, porque esa sería una muestra de que el equipo estaría listo para alcanzar alturas importantes; calificar en quinto o sexto lugar siempre dará para decir que el boleto se consiguió por las bondades del sistema de competencia. Hoy la directiva hace su parte, aunque está pendiente conseguir un cuarto bate, la conformación del pitcheo luce interesante, aunque no se puede descartar que alguno de los brazos importantes que hoy se toma en cuenta, no entregue los resultados esperados; la situación en la Zona Norte es muy clara y el margen de error es muy poco, por lo que no se podrá esperar mucho para tomar decisiones cuando algún elemento no cumpla las expectativas.