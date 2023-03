Rincón Beisbolero

iSi la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) arrancara ya, ¿qué armas presentarían los Algodoneros de Unión Laguna para ser protagonistas de la Zona Note? En base a lo que la directiva ha anunciado oficialmente, y a lo informado en la página oficial de la liga, en el apartado de "Movimientos en los rosters", el equipo estaría alejado de la posibilidad de calificar, porque las potencias tradicionales volverán a dominar, con la salvedad de que Mariachis de Guadalajara volverá a ser protagonista, mientras que Generales de Durango y Rieleros de Aguascalientes, "pian pianito" integran equipos competitivos que van a ser un dolor de cabeza para cualquiera; quizá Tecolotes de los Dos Laredos no se considere potencia, pero lo que hoy tienen, sí da para ser superiores en el papel a la novena de Ramón Orantes.

La rotación de abridores sería con Josh Smith, Luis Gámez, Aldo Montes, Rafael Pineda y Braden Webb, aunque potencialmente se tiene en lista de reserva a Joseph Andrew Van Meter, cuyos derechos de retorno cedieron los Pericos de Puebla; Van Meter, sin lugar a dudas tendría que ser parte de la rotación. El relevo se ha fortalecido con la llegada de Thomas McIlraith, el zurdo José Marcos Torres, venezolano naturalizado mexicano; Tyler Wilson, también ya naturalizado, al igual que Loiger Padrón que está por terminar su proceso; Josh Corrales es otro relevo confiable, regresará el zurdo Santiago Gutiérrez, ya recuperado de su operación; Alberto Leyva que ha sido un relevo muy efectivo; Jeff Ibarra que ha demostrado ser una garantía, y se tienen los derechos de Juan Ramón Noriega, que si recupera la confianza puede ser muy valioso.

Mención aparte para el joven Luis Enrique Gastélum, que ya ha demostrado sus alcances y no en vano pasó toda la última temporada con Cañeros de Los Mochis; Gastélum puede ser inicialista, además de una buena opción para el relevo largo, sin olvidar a elementos como Miguel Esparza y Alex Gallegos. Mencionar a Kender Villegas, venezolano que estuvo toda la última temporada con el equipo, aunque nunca fue activado por no concluir su proceso de naturalización, el todavía venezolano ahí queda como una posibilidad. Con esas cartas todo indica que el relevo de Algodoneros será sólido, con buena variedad de brazos confiables y tres zurdos de calidad probada; ahí la labor del cubano Jesús Manso va a ser importante, ya que como coach de pitcheo tendrá que encontrar la fórmula para que cada lanzador alcance su mejor forma.

Para la receptoría se cuenta con Alejandro Flores y Dean Nevárez, la opción para primera base es Adrián Tovalín, ante la inminente baja de Bryant Aragón; hasta hoy Yangervis Solarte es el segunda base, con Chad Sedio y Ciro Norzagaray, aunque al parecer el capitalino podría ir en definitiva a los Pericos de Puebla. El dueño de las paradas cortas es Luis Sardiñas, con el panameño Allen Córdova en tercera base. Para el jardín izquierdo están Jorge Sesma y Francisco Hernández, Edgar Robles es inamovible en el central, con Nick Torres como dueño de la pradera derecha. ¿Quién como designado? Hasta hoy la mejor opción parece Alejandro Flores, cuando no trabaje atrás del pentágono. Ahí está un plantel completo en donde en apariencia lo mejor es el pitcheo, y con una ofensiva muy chata a la que urgen dos verdaderos refuerzos.

En los últimos días surgió un rumor en Nuevo Laredo, sobre la llegada del cañonero boricua Kennis Vargas a Unión Laguna, a cambio de Yangervis Solarte, lo que suena como algo muy positivo para Algodoneros, sobre todo por la inesperada salida de Jesse Castillo; si ese rumor se convierte en realidad, la primera base ya tendría dueño, o bien la posición de designado, sin embargo, ofensivamente faltaría un bateador más, porque es claro que a este equipo en la última temporada le faltó "punch" a la hora de producir carreras, incluso con la presencia de Jesse Castillo en el orden al bate. Sí, es muy claro, si Unión Laguna quiere trascender en 2023 tiene que contratar a dos buenos productores de carreras; la falta de un cuarto bate y de un jardinero izquierdo han sido más que evidentes y es urgente conseguirlos.

Acereros, Toros, Sultanes, Tecolotes y Mariachis tendrán equipos muy fuertes y son favoritos en el Norte, pero no se puede descartar a Generales y Rieleros, cuya oficina ha trabajado con acierto; la lucha por seis boletos a playoff será muy fuerte y aquellos que presenten mejores armas serán quienes salgan adelante. Hasta hoy lo informado por Unión Laguna no entusiasma a sus seguidores, en 2022 se dio un paso hacia atrás en relación a lo hecho en 2021, hoy a este equipo ya no le alcanza con avanzar al primer play off y perder ahí en siete juegos, así sea frente al mejor de la liga; la verdadera afición ya exige al menos llegar a la final de la Zona Norte; el propio presidente de la organización ha puesto la vara muy en alto, se ha reiterado la intención de tener "refuerzos top"; venga entonces, la afición los espera ansiosa.