Rincón Beisbolero

Finalizó la primera temporada de la Liga Premier de Beisbol de La Laguna, y los Mineros de la Sección 74 resultaron justos campeones, al vencer en siete juegos a los Astros de Matamoros, un digno finalista y subcampeón. El equipo dirigido por Sergio Alfaro fue el mejor de la temporada regular, aunque en ganados y perdidos terminó empatado con Matamoros, solo que el dominio de los juegos entre sí favoreció a los campeones, con tres triunfos por una derrota.

El equipo comandado desde el escritorio por Armando Huerta, resultó un ejemplo de lo que es un competidor limpio, responsable y cumplidor de todos los compromisos que marcó la convocatoria y los acuerdos de asamblea; de tal manera que se puede hablar de justicia, al redondear con el éxito que alcanzaron en el terreno de juego.

Quizá Rogelio Noris no pueda ser el Jugador más Valioso de la temporada, porque se incorporó al los Mineros ya iniciado el calendario regular, sin embargo, el cañonero de Mazatlán sí tiene méritos de sobra para ser considerado el Más Valioso de la Serie por el título, en donde cada victoria tiene una importancia relevante. Rogelio Noris conectó cinco cuadrangulares en la serie de campeonato, en donde además impulsó 13 carreras, para ser la bujía ofensiva de su equipo; en dos ocasiones Noris produjo la carrera ganadora, y en una serie a ganar cuatro encuentros, decidir la mitad de los triunfos es de resaltarse. Quizá en menor escala, pero con gran mérito, el zurdo Brandon Gutiérrez ganó dos juegos de la final, y ese mérito debe reconocerse al lanzador zurdo de Saltillo, el mejor de la temporada regular, junto con Marco Esparza y Alejandro Félix.

La Liga Premier vino a llenar ese hueco enorme que padecieron por varios años los aficionados de La Laguna, ya que un beisbol de esta categoría no se veía en la región desde hace al menos ocho años, cuando existía la verdadera Liga Mayor de La Laguna. Bienvenida sea entonces la Liga Premier, cuya primera temporada resultó exitosa, aunque a nivel interno hay muchas cosas por corregir, para que el circuito se afiance y crezca año con año, en calidad y en el número de participantes. De los seis contendientes en la primera temporada, cinco fueron equipos competitivos, y solamente uno demostró que no estaba preparado para participar en este liga. Viesca puede ser una buena plaza, y las autoridades ya manifestaron su deseo de participar en la próxima temporada, aunque eso será con una nueva directiva.

Entre las cosas que se deben corregir está la conformación de la mesa directiva, en donde los puestos clave no pueden ser ocupados por personas que tengan lazos con cualquiera de los equipos participantes; la elección del presidente y su directiva debe ser libre, sin que los representantes sean presionados a emitir su voto en favor de uno u otro candidato; implantar estas políticas será un excelente inicio de la segunda temporada. También es importante manejar la liga apegada a las reglas oficiales del beisbol, a la convocatoria correspondiente, y a los acuerdos de asamblea, los cuales deben respetarse y no ser modificados. Los jugadores locales tienen que ser nacidos o arraigados en la Comarca Lagunera, mientras que quienes vengan de otras ciudades, incluso de Coahuila o Durango, tendrán que considerarse foráneos.

En la etapa de playoff, un juego empatado o inconcluso por falta de luz, debe reanudarse en el mismo escenario que se inició, porque así lo señala claramente el reglamento, y un acuerdo de asamblea no puede contraponerse a dichas reglas. La Liga Premier es mucho muy diferente a la Liga Mexicana de Beisbol, y por esa razón no se puede manejar como un circuito cien por ciento profesional, aquí se juega los fines de semana y a los equipos les cuesta traer de fuera a sus jugadores foráneos y profesionales, además de tenerlos aquí, por los gastos de alimentación y hospedaje. La asistencia puntual a las reuniones semanales es fundamental, por lo que los equipos faltistas o impuntuales, deben ser realmente sancionados, en la misma forma que aquellos que no cumplan los compromisos contraídos con la liga.

Ningún equipo que no cumpla con el pago de su inscripción o de algún otro concepto, no puede ser programado para jugar, ya que las jornadas transcurren y los adeudos crecen, con la molestia lógica de quienes sí cumplen con sus obligaciones. En el Juego de Estrellas debe haber seriedad, y cumplir con el equipo organizador; se debe convocar a los mejores jugadores, de acuerdo a las estadísticas, y es indispensable la asistencia de la directiva en pleno de la liga, para darle mayor realce a un juego que es un premio para la afición de la localidad en que se realice. Ningún jugador puede participar en la Liga Premier y alguna otra a la vez, a menos que sea alguna afiliada a la Asociación Lagunera de Beisbol. Sí, hay mucho por corregir, y cuando se haga entonces habrá pelota de categoría para muchos años en la Comarca Lagunera.