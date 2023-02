Rincón Beisbolero

Los Mariachis de Guadalajara llegaron a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en 2021 y fueron ubicados en la Zona Norte, ese mismo año también regresó el beisbol al Puerto Jarocho con El Águila de Veracruz, por lo que el circuito creció de 16 a 18 equipos; la novena con sede en el Estadio Panamericano de Zapopan nació del proyecto denominado ProBeis, que no cumplió con las expectativas del jefe del Poder Ejecutivo, y que era principalmente, llevar más jugadores mexicanos a las Ligas Mayores. Mariachis tuvo una fuerte inyección de recursos, incluso suficiente para pagarle al "Titán" Adrián González, y terminaron como súper líderes de toda la liga, con 46 ganados y solamente 17 perdidos; en la Zona Norte no se contemplaba al nuevo equipo, y sorpresivamente los Sultanes de Monterrey, por medio juego, se quedaron fuera del play off.

Para la temporada 2022 todo fue diferente, Benjamín Gil no regresó para incorporarse al cuerpo técnico de los Angelinos de Anaheim, tampoco estuvo Adrián González y el apoyo no fue el mismo de un año antes, por lo que Mariachis no alcanzó la postemporada y quedó hundido en la parte baja del grupo norteño. De cara a la temporada 2023 parece que Mariachis de Guadalajara volverá a ser ese equipo protagonista, como cuando apareció en la LMB, y de la mano de su Gerente Deportivo, Jesús Valdez Jr., han anunciado nuevas contrataciones que hacen pensar en un equipo realmente aspirante; la organización tapatía aún no anuncia a su manager, aunque al parecer el elegido será el yucateco Luis Borges, sin descartar que de último momento el elegido sea un timonel de mayor experiencia.

El último anuncio hecho por Mariachis se refiere al outfield Andrés Martin, así como a Randy Romero y Dariel Álvarez, también para los jardines; además estará el tercera base Josh Rodríguez y el cañonero Anthony García, mientras que entre los lanzadores anunciados se cuenta a Esmil Rogers, Frank Duncan y el relevista Jonathan Aro; algunos de estos jugadores estuvieron con Sultanes cuando Jesús Valdez fue el Director Deportivo, por lo que no se descarta al cerrador dominicano, Neftalí Feliz, para engrosar las filas del conjunto tapatío. La lucha por seis boletos en el Norte estará muy disputada, y aquellos que no hagan una debida planeación de sus rosters, irremediablemente van a seguir el play off a través de la televisión. Mariachis, Generales y Saraperos no accedieron a la última postemporada.

Pero si Mariachis de Guadalajara actualmente arma un equipo competitivo, Saraperos de Saltillo no se queda atrás, con Mark Weidemaier como manager y encabezados por Matt Pobereyko, seguramente su abridor número uno. Generales de Durango tendrá como timonel a Óscar Robles y también serán competitivos; Rieleros de Aguascalientes tiene en Enrique "Che" Reyes a un arquitecto muy reconocido a la hora de armar buenos equipos, y así lo ha demostrado, con muy buenos refuerzos de Venezuela, en donde fue manager y conoció a fondo aquella liga. Tijuana, Monclova, Dos Laredos y Monterrey son los favoritos para ocupar los cuatro primeros lugares, por lo que desde ahora se vislumbra un camino lleno de obstáculos para los Algodoneros de Unión Laguna.

Ante ese panorama es importante conocer el objetivo de Unión Laguna, de cara a la temporada 2023; Guillermo Murra Marroquín reitera la intención de buscar con todo el título de la LMB, y todos sabemos la dificultad que implica conseguir ese campeonato; en La Laguna sería una auténtica locura, una vez que el último gran logro se dio en el lejanísimo 1950, sin que los nuevos aficionados tuvieran la oportunidad de disfrutar aquellas mieles del triunfo. Hoy este equipo, con la gran cantidad de recursos que se le han inyectado a la conformación del roster, y al Estadio de la Revolución, no debe conformarse con ofrecer noches agradables de beisbol, por el contrario, directiva, cuerpo técnico, aficionados, Prensa y los mismos jugadores, deben exigirse algo más que llegar al primer play off y caer ahí con la cara al sol.

Un proyecto como el de Unión Laguna, encabezado por un presidente ambicioso y con metas altas, ya debe pensar en cosas grandes; el primer paso es alcanzar el play off, una meta que debe darse por conseguida en los equipos realmente aspirantes; en 2021 se perdió la primera serie de postemporada en siete juegos ante el súper líder, pero en 2022 se dio un paso atrás porque se alcanzó el play off pero se perdió en cinco juegos frente a Tecolotes de los Dos Laredos, que humillaron a Unión Laguna, al ganarle los tres juegos celebrados en el Estadio de la Revolución. Nadie en estos tiempos puede conformarse con lo alcanzado en las dos últimas temporadas por el equipo de casa; para aspirar a cosas grandes se tiene que pensar en grande; "aquí no hay más que de dos sopas y al parecer la de fideo ya se acabó".