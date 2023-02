Rincón Beisbolero

Cuando se trabaja en busca de ofrecer una información periodística de calidad en cualquiera de sus géneros, una característica primordial es lo oportuno del contenido; Blanca Cisneros y Edgar Quintero cumplieron cabalmente con el requisito, al presentar en vivo desde Venezuela, una entrevista con el mánager de Cañeros de Los Mochis en la Serie del Caribe 2023, José Moreno. El timonel de los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) habló con claridad de muchos temas relacionados con su debut en el beisbol invernal mexicano; llamó nuestra atención el hecho de no participar en la definición del roster, lo que según dijo, quedó en manos de la misma directiva del circuito invernal; un hecho extraño, si se considera que Moreno es quien va a dirigir al equipo en el terreno de juego ¿no debería él escoger a sus refuerzos?

El tema salió a colación cuando vino la pregunta sobre la ausencia de Jesse Castillo y Sebastián Elizalde en el representativo de la LMP; Moreno respondió que él no intervino en la selección de los refuerzos, y aseguró que la liga simplemente le dijo: "este es el roster del equipo que vas a manejar". Hombre simpático, agradable y de fácil palabra, el venezolano José Moreno señaló que a pesar de todo está contento con el plantel que tendrá a su cargo a partir de hoy, cuando Cañeros de Los Mochis tenga su primer compromiso en la Serie del Caribe 2023, nada menos que ante los Tigres de Licey, campeones de la República Dominicana y también con un equipo súper reforzado. Moreno sencillamente dijo que para ser campeón hay que vencer a los mejores.

Después del trabajo que hizo con Cañeros de Los Mochis, Moreno seguramente despertó el interés en más de una organización de la Liga Mexicana de Beisbol, pero sobre el tema señaló que este 2023 va a trabajar con la sucursal AA de los Rojos del Cincinnati; obviamente su intención es hacer carrera en el mejor beisbol del mundo, pero desde luego que con gusto regresaría a Los Mochis para la próxima temporada, siempre y cuando se den las circunstancias. La clave de su éxito con Cañeros, según lo comentó, fue debido a la comunicación permanente con su cuerpo técnico y sus jugadores; como responsable del equipo, Moreno comunicó a sus coaches lo que pretendía obtener de cada jugador, de cada departamento; pitcheo, bateo, defensiva.

Moreno recordó que su primera referencia para trabajar en la LMP fue su coach de pitcheo, Giovanni Carrara, quien le informó sobre el interés de un equipo de México, sin saber aún cual de las diez organizaciones era la interesada. La respuesta de Moreno fue afirmativa y días después recibió la llamada de Carlos Soto, gerente deportivo de Cañeros; con el paso de las semanas se hizo oficial la llegada del venezolano a los hoy campeones del beisbol invernal en México. Moreno sabía que en las dos últimas temporadas Cañeros no había llegado a playoff, pero ese hecho le dio la fortaleza necesaria para afrontar el reto, y hoy en su país de nacimiento, disfruta las mieles del campeonato obtenido por el primer mánager venezolano en la LMP. Sí, era difícil tomar las riendas de un equipo que llegaba a 20 años sin ser campeón.

Moreno dijo que la rotación de abridores prácticamente estaba lista, pero no quiso darla a conocer, porque la indicación es proporcionarla a los directivos de la LMP, para que la información sea dada a conocer por el comité organizador de la Serie del Caribe "Gran Caracas 2023". Lo que sí adelantó son los tres primeros bateadores en el orden; José Cardona, Justin Dean y Roberto "Tito" Valenzuela; no dio más información porque según comentó, hasta ayer miércoles faltaban algunos jugadores de Cañeros por arribar a Caracas, entre los cuales hay algunos que están contemplados en el lineup del primer juego. Cañeros lleva un equipo muy fuerte, pero República Dominicana y Venezuela también lo tienen, a Cuba y Puerto Rico no se le puede descartar, y tampoco al resto de los participantes, entre quienes destaca Curazao como novedad.

Fue en 2016 la última vez que el representante de la LMP ganó la Serie del Caribe, con los Venados de Mazatlán dirigidos por Juan José Pacho, en República Dominicana. Hoy el formato es diferente, ya que participan ocho equipos, se jugará un round robin y al término del mismo avanzarán a la semifinal los cuatro primeros, para jugar 1 Vs. 4 y 2 Vs. 3, los ganadores disputarán el título. Cada equipo sostendrá al menos siete juegos, por lo que será importante el buen manejo del pitcheo. El primer juego de Cañeros será este día, y enfrente estará el trabuco de República Dominicana, con el abridor cubano de 45 años de edad, Raúl Valdez; la empresa luce difícil, pero ya lo dijo José Moreno, para ser campeón hay que ganarle a los mejores, y qué mejor que iniciar ante el gran favorito; viene poco más de una semana de intensas emociones.