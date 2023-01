Rincón Beisbolero

Si hoy arrancara la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol, Unión Laguna podría presentar un cuadro competitivo, el cual con muy pocos ajustes estaría listo para buscar alturas importantes y pelear de tú a tú ante cualquier rival, llámese Tijuana, Monclova, Monterrey, Dos Laredos, Yucatán o Diablos Rojos.

Un hecho relevante es el regreso de Ciro Norzagaray, Francisco Ferreiro y Daniel Mercado, mientras que entre las caras nuevas para la nueva temporada se cuenta con el relevista Thomas McIlraith, el también lanzador Tyler Wilson, el utility Chad Sedio, el receptor Dean Nevárez y el outfield Sergio Barthelemy; de los mencionados, todos a excepción de Thomas McIlraith, pueden jugar como mexicanos.

Barthelemy es cubano y al igual que los venezolanos Loiger Padrón y Kender Villegas, se encuentra en proceso de naturalización. En base a estos nombres Unión Laguna podría iniciar temporada con Alejandro Flores, Dean Nevárez y Daniel Mercado como receptores; en primera base la elección es Jesse Castillo, con Ciro Norzagaray en segunda, Luis Sardiñas en el campo corto y Allen Córdoba en tercera base. Francisco Ferreiro en el jardín izquierdo, Edgar Robles en el central y Nick Torres en el derecho; hoy la mejor opción para bateador designado es Adrián Tovalín. A Chad Sedio y Sergio Barthelemy habrá qué verlos en la pretemporada, sobre todo en juegos, y decidir qué se puede esperar de ambos como posibles refuerzos.

En el pitcheo abridor hoy se cuenta con Rafael Pineda, Josh Smith, Aldo Montes y Luis Gámez, aunque hay una versión fuerte de que este último no regresará para 2023; mientras la directiva no informe nada oficial sobre ese asunto, se considerará a Gámez como parte de Algodoneros; faltaría entonces un abridor para completar la rotación. Como cerrador ya se puede contemplar a Thomas McIlraith, con varias opciones para el relevo, como Josh Corrales, Alberto Leyva, Loiger Padrón, Tyler Wilson y Kender Villegas, en caso de que se concrete su naturalización. Hay un nombre que no se debe olvidar, Luis Enrique Gastélum, un joven lanzador que ha enseñado recursos para convertirse en estelar, y no se le puede descartar para la próxima temporada.

En base a lo anterior ¿qué le falta a Unión Laguna para convertirse en serio aspirante? Definir la situación de Luis Gámez para saber si llega uno o dos abridores nuevos; en el relevo recordar que se cuenta con Juan Noriega, al que se le ha visto inseguro con Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana del Pacífico; Noriega aún tiene los recursos de un relevo efectivo, pero al parecer lo que necesita es recuperar la confianza. También de Algodoneros es el zurdo Román Peña, que con los mismos Sultanes de invierno hizo un trabajo aceptable, aunque en el playoff ante Guasave lució muy mal en su única salida y resultó clave para perder el juego.

Román Peña puede ayudar, aunque inicialmente habría que mantenerlo en relevo cuando no haya una situación comprometida.

En otro tema, el buen amigo Rafael Rosell Hernández anunció su retiro del micrófono en el TSM, como voz oficial de Santos Laguna, en donde se inició hace 25 años en el desaparecido estadio Corona. El orgullo de Ciudad Lerdo, Durango se ha desempeñado, además, en distintas facetas del periodismo deportivo; hace ya muchos años era parte del desaparecido Canal 2, cuyas oficinas estaban por la avenida Juárez, muy cerca de la calzada Colón; también fue parte de Telecable de la Laguna, colaboró en Organizaciones Modelo, junto a Don Armando Navarro Gascón, ha sido parte de TV Azteca Laguna y muchos años del programa radiofónico El Cuartel, en donde comparte créditos con Roberto Fernández y Moisés Arce, a través de Grupo Radio Estéreo Mayrán.

En el beisbol cómo olvidar sus crónicas de los Algodoneros de Unión Laguna, y también en Vaqueros Laguna, junto al licenciado Miguel Hernández, a Genaro Carrillo y a Juan Martín Infante. En aquel 1990 Rafa Rosell fue jurado en un concurso de belleza en Ciudad Lerdo, y se perdió el juego sin hit ni carrera de Lauro Cervantes frente a los Industriales de Monterrey.

Muchas cosas quedan en el tintero sobre lo hecho por Rafael Rosell Hernández en el medio periodístico; hombre carismático, de voz privilegiada y con un don de gentes muy difícil de encontrar en un ser humano. El futbol y la gran familia de Santos Laguna lo van a extrañar. Por lo pronto solo queda decir "Rafa, muchas gracias por todo lo que nos has dado a lo largo de tantos años"