Riley Gaines es atacada por un hombre transgénero mientras daba un discurso en la Universidad de San Francisco

La nadadora estadounidense Riley Gaines fue agredida por un hombre mientras daba un discurso en la Universidad de San Francisco sobre los derechos de las mujeres en los deportes.

En febrero de este año, la exnadadora de la Universidad de Kentucky alzó la voz tras competir contra Lia Thomas, atleta transgénero de la Universidad de Pensilvania.

"La NCAA obligó a las nadadoras a compartir un vestuario con Thomas, un hombre con genitales masculinos. No se nos pidió nuestro consentimiento. Puedo confirmar la extrema incomodidad dentro del vestuario cuando te dabas la vuelta y veías a un hombre mirándote cómo te desvestías mientras él se desnudaba", señaló antes de recordar que empató con Thomas la final de 400 metros libre, sin embargo, la NCAA le entregó el trofeo a Lia.

"Estamos lidiando con algo que está totalmente fuera de nuestro control cuando estamos compitiendo, hombres biológicos. Si tienen diferente capacidad pulmonar, la altura, los niveles de testosterona, aun si usaron bloqueadores de testosterona o no, no quita la pubertad que tiene un hombre. El número de deportistas femeninas a las que se les están negando oportunidades, o que han sido traumatizadas o heridas por políticas que afirman promover la inclusión, crece a un ritmo alarmante en este país. La integridad de los deportes femeninos se ha perdido". Concluyó.

Desde luego, sus palabras y señalamientos resonaron en la comunidad LGBT y aún más en la comunidad trans, que acudió a su discurso en la Universidad de San Francisco y terminó por agredir a Gaines.

Oli London, influencer que compartió lo sucedido, narró que: "Un hombre transgénero, usando un vestido, golpeó repetidamente a Riley mientras la 'Trans Mob' (mafia trans) la persiguió y acorraló".

"Los prisioneros dirigen el asilo en SFSU... Un hombre me tendió una emboscada y me golpeó físicamente dos veces. Esta es una prueba de que las mujeres necesitan espacios protegidos sexualmente. Aun así, solo me asegura que estoy haciendo algo bien. Cuando te quieran callar, habla más fuerte", habría publicado Riley en sus redes sociales.