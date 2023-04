¿Quiénes son los comediantes que exhibió Ricardo O'Farrill en redes sociales?

Ricardo O'Farrill se volvió tendencia en redes sociales tras exhibir a famosos del Stand Up mexicano en un video publicado en Instagram. El pleito explotó luego de que confesó haber sido humillado por quienes creía sus amigos.

Richie, como lo apodan sus fans, señaló que recibió amenazas de muerte en la boda de Mau Nieto, evento al que le impidieron el paso. Pero el zafarrancho no paró ahí.

Y es que también dijo tener pruebas y testigos de que influencers y otras actrices famosas tuvieron relaciones con sus colaboradores cercanos mientras estaban comprometidas.

Tras darse a conocer el suceso, internautas pidieron cancelar a los standuperos acusados de abuso y amenazas de muerte contra Ricardo O'Farrill:

1. Daniel Sosa.

Es un comediante y standupero de 29 años que mantiene un perfil de gran alcance en redes sociales. Cuenta con su propio especial en Netflix y saltó a la fama tras sus videos de comedia en internet.

Antes de dedicarse al mundo del Stand Up trabajó como empleado de oficina. Sin embargo, a los 19 años comenzó su carrera como comediante y más tarde se convirtió en el primer mexicano en hacer una gira con el canal Comedy Central.

A Sosa se le acusó de haber amenazado de muerte a O'Farrill frente a los invitados a la boda de Mau Nieto.

Con tragos de más, Daniel empujó a Ricardo y luego de ser separados le solicitó una disculpa. Sin embargo, Sosa se negó, por lo que O'Farrill advirtió que revelaría su verdadera cara en internet.

2. Mauricio Nieto.

Durante la transmisión en vivo, Richie sentenció que Sosa y Nieto son personas tóxicas. Incluso, declaró que Mau drogó a una mujer con MDMA.

No es la primera vez que Nieto es acusado de abuso sexual. En 2018, el comediante de 34 años fue denunciado públicamente por Melissa Yamel, excompañera y productora de Woko Comedy Club.

El standupero es originario de Iztapalapa e inició su trayectoria en el 2012 con presentaciones en bares de la Ciudad de México. No obstante, su gran paso lo dio al participar en Stand Up Sin Fronteras y Comedy Central Presenta: Stand Up, entre 2013 y 2015.

3. Sofia Niño de Rivera.

Otra de las asistentes a la boda de Mau Nieto fue Niño de Rivera. La comediante de 41 años estudió publicidad y comenzó su carrera en el Stand Up en el 2015.

Además de desempeñarse como actriz, fue nombrada la mujer del año 2016 por la revista Chilango. Entre sus proyectos destacan Club de Cuervos, comedia dramática y española de Netflix.

Ricardo O'Farrill también embarró a Niño de Rivera durante su transmisión en vivo. El comediante aseguró que la actriz "es una mujer prepotente, egocéntrica y mentirosa", con lo que dejó claro que desde hace tiempo hay una enemistad entre ellos.

"Cuando comenzó a trabajar en TV Azteca nos trataba mal a todos. Siempre trató mal a la gente, siempre le ha hablado mal a la gente. Esta mujer necesita una vez en su vida que alguien se lo haga saber", mencionó Richie ante su audiencia.

Por si fuera poco, declaró que Sofia engañó a su esposo Jorge Bermúdez en más de una ocasión.

A propósito de ello, confesó que Jorge Bermúdez fue despedido de Google por haber acosado sexualmente a una compañera de trabajo.