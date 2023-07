Ricardo Murillo estrena su nuevo sencillo titulado Caritas felices

Ricardo Murillo estrena nuevo sencillo titulado, Caritas felices, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Se trata de un cover de Cano Aguilar, de la autoría de Luciano Luna y Johnny Zazueta.

La producción de esta nueva versión estuvo a cargo del mismísimo Ricardo Murillo y forma parte de su próximo álbum, Gracias por seguir mis pasos.

Ricardo, originario de Hermosillo, Sonora, empezó su gusto por la música a la edad de 11 años, gusto heredado por su padre quien le enseñó a tocar la guitarra.

Fue a los 16 años que empezó a trabajar en el género regional mexicano en diferentes presentaciones, primero con un grupo sierreño, y después con una banda sinaloense, pasado un tiempo descubre su pasión por tocar el acordeón, desde entonces la música siempre ha sido su más grande amor.

El año pasado, Ricardo Murillo asistió a la convocatoria para encontrar vocalista de uno de los grupos más importantes de la música Regional Mexicana Calibre 50 y es ahí donde este joven comienza a escribir su historia, ya que fue uno de los miles que lograron hacer una audición.

No obstante el talento de Ricardo llamó tanto la atención de Fonovisa que se hizo un acercamiento con el Sr. Jesús Tirado Productor y Manager de Calibre 50, para expresarle el interés de Ricardo, el mismo productor nos dijo “si no se quedara, no es por falta de talento, este muchacho tiene muchísimo que ofrecer en la música es muy buen cantante y músico con un estilo muy especial”.