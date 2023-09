Ricardo Monreal se baja de la contienda por la jefatura de Gobierno de la CDMX

Ricardo Monreal informó que ya no aspira a ser candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, porque "la toma de decisión está clara" y no "soy ingenuo".

En entrevista radiofónica con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, dijo que entiende los movimientos que se han dado y la toma de decisiones. "No voy a caer en ingenuidad, lo estoy pensando, pero no voy a generar ninguna reacción, me meteré a lo que sé. Dar clases", apuntó.

A pregunta expresa sobre si se descarta para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, apuntó:

"La toma de la decisión ya está hecha, no hay forma por ninguna vía. Entonces, no quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente o de disputa, que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. Entonces, no, yo no entraré en una etapa de esa, estoy muy claro", dijo Ricardo Monreal.