Revisa Contraloría a 'tienditas' escolares

Al menos en los últimos dos años no se reportaron las cuotas y/o utilidades netas en la mayoría de las tienditas escolares de La Laguna de Durango para emplearlas en el mejoramiento de las escuelas de educación básica. Estos establecimientos son operados por particulares bajo la modalidad de concesión y según el subsecretario de Educación de la región, Fernando Ulises Adame de León, en este nuevo ciclo escolar 2023-2024 ya se está revisando el tema por parte del área de Contraloría.

"Las vamos a regularizar porque ha estado suelto durante mucho tiempo, no tenemos reportes de recursos, tenemos algunas investigaciones respecto a algunos docentes o algunas asociaciones de padres que no entregaron el resultado de los recursos, se está investigando ya. Hay un reglamento establecido", comentó. De acuerdo al Reglamento, las concesiones no pueden otorgarse al personal directivo ni a personas que tengan alguna relación o interés en el plantel educativo.

En abril de este año, Adame de León dijo que la Subsecretaría de Educación pretende compactar en una cuenta concentradora el rendimiento económico que se obtenga como parte del pago de la renta realizada por el concesionario y otros conceptos. "Lo que vamos a hacer es poner orden, o transparentar los procesos de asignación, se reasignarán (las concesiones) nuevamente, se pondrá un concurso, etcétera, como debe de hacerse", dijo en esa ocasión.

Añadió que "los recursos los vamos a compactar, vamos a asignarle a cada uno de los directores que participan en este proyecto una cuenta, una tarjeta, para estarles depositando los recursos que vayan depositando.

Pero además de eso, creo que nos va a permitir resolver las grandes cosas de las escuelas porque así se compactan todos y resolvemos en un día lo de una escuela completamente".

Cabe hacer mención que como parte de esta revisión, también se pretende vigilar que en estos lugares se oferten alimentos saludables y que haya condiciones de higiene a fin de evitar riesgos a la salud de la población estudiantil.

El ciclo escolar 2023-2024 inició en Durango el pasado lunes 28 de agosto y en la Comarca Lagunera, son más de 150 mil niños, niñas y adolescentes de educación básica. El fin de cursos será el viernes 12 de julio del próximo año.

