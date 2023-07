Revelan selección del Festival Internacional de Cine de Toronto

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF por sus siglas en inglés) dio a conocer la selección de su 48ª edición, que comenzará el 7 de septiembre, aunque no está claro si las estrellas estarán allí para caminar por las alfombras rojas ante las huelgas de actores y guionistas en curso.

Entre las películas que se estrenan mundialmente en TIFF este año se encuentran el drama de los videojuegos GameStop de Craig Gillespie, Dumb Money, con Paul Dano y Pete Davidson; Lee de Ellen Kuras, protagonizada por Kate Winslet en el papel de la fotógrafa de guerra Lee Miller y Ezra de Tony Goldwyn, con Robert De Niro y Rose Byrne, anunció el festival el lunes.

También se dirigirán a Toronto Knox Goes Away, de Michael Keaton, protagonizada por Al Pacino y James Marsden; North Star de Kristen Scott Thomas, con Scarlett Johansson y Sienna Miller; el drama de Netflix de David Yates Pain Hustlers, protagonizado por Emily Blunt y Chris Evans; y The Burial de Maggie Betts, con Jamie Foxx y Tommy Lee Jones.

Chris Evans como Brenner, izquierda, Andy Garcia como Neel, centro, y Emily Blunt como Liza en una escena de "Pain Hustlers" en una imagen proporcionada por Netflix. La pelícual se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto. (Brian Douglas/Netflix vía AP)

Esas películas, y muchas más, incluidos los debuts como directores de Anna Kendrick (Woman of the Hour) y Chris Pine (Poolman), conformarán algunos de los estrenos de gala en el TIFF, el festival de cine más grande de América del Norte.

El festival es una plataforma clave para que Hollywood presente sus estrenos de otoño y sus aspirantes a premios. Pero al igual que el Festival de Cine de Venecia, que arranca aproximadamente una semana antes del TIFF, los organizadores de Toronto siguen con ansiedad las huelgas del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés).

Durante las huelgas, los sindicatos prohíben a los actores y escritores promocionar sus películas. El TIFF seguirá adelante, independientemente, pero una huelga en curso restaría la presencia de actores estelares y seguramente disminuiría el ruido que emana de Toronto.

La huelga ya ha llevado a que uno de los principales títulos de Venecia, Challengers de Luca Guadagnino, protagonizada por Zendaya, se retirara como el filme seleccionado para la apertura del festival y pospusiera su estreno hasta abril.

Otros títulos importantes que llegarán al TIFF incluyen The Holdovers de Alexander Payne, protagonizada por Paul Giamatti como profesor de un internado; Hit Man de Richard Linklater, una comedia de acción protagonizada por Glen Powell y Adria Arjona; Nyad de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, protagonizada por Annette Bening como la nadadora de fondo Diana Nyad; The We End Start From de Mahalia Belo, protagonizada por Jodie Comer como una madre que huye de un Londres inundado; y Wildcat de Ethan Hawke, con su hija, Maya Hawke, como la autora Flannery O’Connor.

El TIFF anunció previamente que la comedia de futbol de Taika Waititi, Next Goal Wins, abrirá el festival de este año, que concluirá el 17 de septiembre.