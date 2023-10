Revelan que Aracely Arámbula se quedó sin abogados tras no recoger pensión de Luis Miguel

Hace días, El Universal dio a conocer que desde el mes de septiembre, Luis Miguel pagó la pensión que le debía los hijos que tiene con Aracely Arámbula.

Ahora, el mismo medio ha dado a conocer que la actriz incumplió con su parte de recoger el dinero que depositó el intérprete de La Incondicional.

Señala que ante las acciones de Aracely, sus abogados han decidido dejar de representarla.

"Según fuentes judiciales, ante el reiterado incumplimiento de la señora Aracely Arámbula para recoger los billetes de depósito que consignó el cantante en un Juzgado Familiar de la CDMX, hace más de 40 días para la manutención de sus hijos, sus abogados el día de ayer comunicaron al Juez Familiar su decisión de dejar de representar a la actriz ante la responsabilidad que implica dicho incumplimiento judicial en perjuicio de sus menores hijos", señala El Universal en su Columna Alfombra Roja Exprés.

" En efecto, el abogado Adán Cruz Santiago presentó un escrito ante el Juez Familiar en el que pone en evidencia a la señora Aracely Arámbula por no compartir su decisión para no recoger los recursos a pesar de haber sido requerida judicialmente en varias ocasiones", agrega la fuente.

La actriz y el cantante procrearon a dos niños durante su relación amorosa, Gallego Arámbula (nacido en enero de 2007) y Daniel Gallego Arámbula (nacido en diciembre de 2008).

Cabe señalar que a mediados de septiembre, la protagonista de La Patrona, había salido a hablar contra de El Sol de México, en donde señaló que Luis Miguel era un deudor, e incluso señaló que Michelle Salas debería interceder.

Más tarde, Maxine Woodside aseguró que Luis Miguel ya había pagado la deuda.

"Les tengo una noticia: ya ven que a 'El Sol' se lo han acabado de que no paga, que a sus hijos no los ve y no paga. ¿Pues qué creen? ¡Que ya pagó desde septiembre!", mencionó la titular del programa "Todo para la mujer"

Según la información de El Universal, Luis Miguel realizó un depósito de dos años de manutención que debía, además de que adelantó un año y medio más.

Al respecto, el comunicador Gerardo Medina reveló que sería un acumulado de 8 millones 400 mil pesos.