Retiran gigante tumor de 21 kilogramos a una paciente del IMSS en León

En una cirugía que duró seis horas, los especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 en León, Guanajuato, removieron con éxito un tumor ovárico de 21 kilogramos de una paciente de 60 años.

La derechohabiente fue identificada como Hilda "N", una ama de casa de 60 años y madre de tres mujeres y dos hombres, quien disfruta de viajar en motocicleta.

La paciente acudió por primera vez a consulta debido a una masa en la pelvis, por lo que se sometió a estudios de imagen y laboratorio para evaluar la posibilidad de que fuera maligna, ya que el cáncer de ovario es una de las principales causas. Después de realizar las pruebas necesarias, se determinó que se trataba de un tumor ovárico con baja probabilidad de malignidad, explicó el doctor Daniel Alejandro Cantú Pedroza, cirujano oncólogo del hospital.

El doctor Cantú mencionó que las causas de los tumores pueden ser la edad, obesidad, tabaquismo y falta de actividad física, pero en el caso de los tumores ováricos, las alteraciones hormonales en las mujeres son especialmente relevantes. Estas lesiones no causan síntomas al principio, pero crecen gradualmente y pueden llevar a obstrucciones intestinales, dificultades en la evacuación y problemas digestivos.

Por su parte, el doctor Arturo Reyes Hernández, jefe de Cirugía del Hospital General de Zona No. 21, explicó que en cuanto se supo del caso de la señora Hilda, se movilizó a un grupo de profesionales, incluyendo asistentes médicos, personal de laboratorio, camilleros, enfermeras, radiólogos y especialistas, quienes realizaron su trabajo en conjunto para llevar a cabo los procedimientos necesarios, obtener el diagnóstico y realizar la cirugía minuciosa requerida para este tipo de patologías.

El equipo médico realizó marcadores tumorales especializados en el laboratorio, tomografías con medio de contraste, evaluaciones de anestesiología y muchas otras acciones para seguir el caso de cerca y garantizar que la paciente estuviera en las mejores condiciones para la cirugía, siguiendo todos los cuidados y pautas establecidas. Hilda, la paciente, ya no podía dormir ni alimentarse adecuadamente. Incluso existía la posibilidad de que la masa tumoral creciera aún más y empeorara su calidad de vida.

El especialista del IMSS mencionó que, inicialmente, el pronóstico era incierto debido a los resultados de los marcadores tumorales y las tomografías, ya que la masa tumoral estaba afectando importantes vasos sanguíneos, incluyendo la aorta. Era crucial realizar la disección con mucho cuidado.

El doctor Gerardo Barajas, jefe de Quirófanos y Anestesiología del hospital, destacó que la paciente presentaba un compromiso hemodinámico pulmonar grave, lo que significaba que, de no recibir atención adecuada y oportuna, corría el riesgo de fallecer. Sin embargo, en el hospital se logró realizar el proceso de manera exitosa a pesar de ser de segundo nivel de atención, lo cual fue un gran beneficio para Hilda.

Hilda relató: "Me sentía asfixiada y tenía dificultades para ir al baño. Me hicieron varios estudios y al principio me dijeron que era líquido, pero después se dieron cuenta de que era un tumor. Nunca imaginé que era tan grande, pensaba que solo eran líquidos cuando no podía caminar correctamente o me cansaba mucho. Ya no podía volver a montar en motocicleta". También compartió que se sentía más tranquila ahora porque ya no experimentaba los fuertes dolores que la llevaron a la sala de urgencias. Destacó la excelente atención y amabilidad de todo el personal médico y agradeció por haber sido bien atendida.

La paciente actualmente está siendo monitoreada para determinar si requiere un tratamiento específico en función del resultado de la patología del tumor. En cuanto a la cirugía, según el IMSS, se espera que pueda tener una mejor calidad de vida y reintegrarse a sus actividades diarias.