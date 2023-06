Responde dirigente del PAN en Lerdo a comentarios de alcalde Homero Martínez

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Lerdo, Roberto Favela Escobedo y extrabajador del ayuntamiento quien se contempla dentro del laudo que deberá pagar la Administración, aseguró en un comunicado que como cualquier trabajador que fue despedido de forma injustificada acudió a las instancias correspondientes siguiendo el “camino de la legalidad”.

Esto luego de que el alcalde Homero Martínez Cabrera hiciera alusión al ahora dirigente del PAN, durante su llamado al grupo de extrabajadores de hacer una contraoferta de por lo menos el 50 por ciento, al considerar que el pago que se deberá cubrir en una sola exhibición no es posible.

“Yo verdaderamente les pediría a esos funcionarios que dicen que quieren mucho al pueblo de Lerdo, que nacieron en Lerdo, que pongan una muestra. Es lamentable que el presidente del PAN viene en esa lista. Les pediría a todos que nos ayudaran porque quien la lleva son los ciudadanos. El dinero que yo pagué por el laudo al final son obras y servicios que dejas de hacer", fueron parte de las recientes declaraciones del edil.

En respuesta, el dirigente en un comunicado, detalló: “Es importante aclarar a la ciudadanía que en su tiempo el Ayuntamiento de Lerdo, Durango, era mi patrón y al ser despedido injustificadamente, como cualquier trabajador en lugar de hacerme justicia por mi propia mano, decidí acudir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango a pedir justicia, demandando a entonces patrón, después de muchos años, ese tribunal me dio la razón, también me dio la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es claro pues, que yo he seguido el camino de la legalidad, y no tengo la culpa que mi patrón a través de su representante legal que es el presidente municipal, no me haya pagado lo que me correspondía al inicio del problema, esos presidentes municipales del mismo partido al igual que el actual, prefirieron postergar el pago de las prestaciones a las que como trabajador despedido tengo derecho, y eso generó que las cantidades aumentaran”.

Mencionó que el alcalde, quien detalló en los últimos 10 años ha formado parte de la administración municipal como regidor, luego como tesorero ya ahora como presidente municipal reelecto. “Y que ante su incapacidad de llamar a Cuentas a los verdaderos culpables de esta situación, decide atacarme de una forma prepotente y de esta forma desviar la atención al ignorar y burlarse del laudo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, y lo peor, de lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor alcalde, no justifique su incapacidad politizando el tema, que ya los ciudadanos de Lerdo saben bien quienes han provocado esto los últimos 15 años”, es como concluye el comunicado.