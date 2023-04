Respeto a las mujeres, a pesar de los chistes estúpidos que hago: Juan Soler

Luego de que fuera tachado de “grosero” tras lanzar comentario inoportuno a su compañera Mónica Noguera, Juan Soler se despide del Sale el Sol no sin antes asegurar que es un hombre que siempre ha respetado a las mujeres.

Fue en la emisión del 25 de abril cuando Juan Soler sorprendió al público luego de lanzar un comentario sobre las piernas de Mónica Noguera, provocando que a través de redes sociales usuarios lo tacharan de “machista” e “inoportuno”.

Ahora, a pocos días de este suceso, se dio a conocer que el argentino se iría del programa por cuenta propia, esto debido a que tenía aparentemente otros proyectos que requerían su atención.

Durante todo el programa, los conductores se fueron despidiendo de Juan Soler, por lo que en la sección Enfrentados, dinámica en la que él era el entrevistador, en esta ocasión fungió como entrevistado, mientras que su novia, Paulina Mercado, fue la encargada de realizarle las preguntas.

Fue en este momento donde, tras cuestionarle sobre los amores de su vida y de pareja, Juan Soler habló un poco sobre lo sucedido con Mónica Noguera:

“Agradezco mucho mi primer amor que fue importantísimo, me formó, me hizo un hombre que ama profundamente a la mujer y que respeta profundamente a la mujer, a pesar de los chistes estúpidos que hago a veces y lo hago porque tengo la confianza para hacerlo porque me crie entre mujeres, tengo solamente mujeres al rededor mías, mi primer amor me enseñó eso”, sostuvo con lágrimas en los ojos.

Cabe destacar que desde que se viralizaron los comentarios de Juan Soler, usuarios en redes sociales pedían la salida del argentino.