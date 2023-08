'Resolución de la SCJN nos permite sentarnos a diálogo con padres y docentes'

Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila, manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha dado la razón, sin embargo, puntualizó que han sido muy cuidadosos en el tema relacionado con los libros de texto gratuitos y no incurrir en irresponsabilidades.

"Esto nos permite a nosotros, estudiar perfectamente y trabajar con las maestras y maestros, para hallar la mejor solución dentro de la educación de nuestros hijos", indicó el gobernador del estado de Coahuila en torno al tiempo otorgado por la SCJN.

Indicó que el Secretario de Educación, públicamente dio a conocer que están viendo la forma de recolectar los libros de texto del ciclo escolar anterior y que puedan trabajar con ellos; y en su caso, la impresión de algunos que son los que han generado polémica e inconformidad en un sector de la población.

"No confundamos eso. Los sectores, muchos fueron a ampararse solos, pero nosotros como gobierno escuchamos también, las voces de los distintos sectores que inciden en la educación y por ende, actuamos en consecuencia y creo que se van hacer las cosas bien", dijo Riquelme Solís.

El Gobernador del Estado indicó que están por entrar a clases, van apurados para tomar una determinación rápida, pero también muy conscientes de lo que están haciendo y negó que sea como lo está diciendo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

"No es como lo está diciendo el presidente, no es politiquería, ni mucho menos. No soy irresponsable, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder mediar entre algo que no hicimos nosotros, que lo hicieron ellos y no queremos tampoco entrar en discusión, sino resolver", refirió Riquelme Solís.

Precisó que se busca resolver qué es lo mejor para los alumnos y para el personal docente de Coahuila, quienes con quienes impartirán las clases; por lo que aseguró que actuarán de manera muy responsable.