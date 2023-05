Reserva Federal eleva en 25 puntos la tasa de interés y da señales de una posible pausa

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos dio fin a su tendencia agresiva al anunciar una subida de 25 puntos base en las tasas de interés de los Fondos Federales, con este resultado la horquilla de los Fondos se sitúa entre el 5 % y el 5.25 %, esta decisión se da en medio un escenario de inestabilidad bancaria tras un nuevo episodio crítico que protagonizó el quebrado First Republic Bank.

Esta subida, siendo la décima en el último año, se alinea con las predicciones del mercado y los analistas bajo un contexto de alta incertidumbre bancaria. La decisión de la Reserva se da a conocer tras el dato de la inflación en EUA del mes de marzo, donde se ubicó en 4.2 % anual, su nivel más bajo desde 2021, sin embargo, se mantiene lejos del 2 % que tiene como objetivo el banco central estadounidense.

La Fed explicó que, tras las diez subidas consecutivas de los tipos desde marzo de 2022, la actividad económica se expandió "a un ritmo moderado en el primer trimestre". La creación de puestos de trabajo "ha sido sólida en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido baja", mientras que "la inflación sigue elevada", precisó.

Dentro del comunicado de la Fed se menciona que monitoreará de cerca la información que surja y evaluará sus implicaciones para la política monetaria, pero, a diferencia de su publicación de marzo, la Reserva ha insinuado una pausa en las subidas de la tasa de interés, ya que menciona que se tomarán en cuenta distintos factores "a la hora de determinar la extensión del endurecimiento que podría ser apropiada”.

En la reunión pasada, los miembros del comité optaron por subir un cuarto de punto la tasa de interés pese a la crisis bancaria desatada por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank y el rescate del First Republic Bank.

A pesar de que las causas de la quiebra sean numerosas, las indagaciones sobre lo sucedido apuntan a que su situación financiera empeoró por la política monetaria del organismo.

Los principales responsables económicos del país, Powell incluido, han insistido en las últimas semanas que la situación no desembocará en una crisis financiera, pero los mercados volvieron a tambalearse la semana pasada ante las fuertes caídas bursátiles del banco First Republic y que la crisis se contuvo gracias a la adquisición de la entidad por parte de JPMorgan Chase, sin embargo, nada asegura que no se vuelva a presentar una situación similar en el sector bancario.

Más información en breve...