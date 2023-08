Rescate de la verdad

Es mucho lo que hay aún sobre el petróleo y es natural pues sigue siendo una de las grandes riquezas de México. El pasado miércoles 23.8.2023 hablé en You Tube sobre el petróleo y el que fue en el siglo anterior el más importante director de Pemex Jorge Díaz Serrano y hubo de inmediato una reacción muy positiva. Hoy es conveniente darla a conocer. Si a AMLO se le ha olvidado que antes de SU gobierno hubo otros que hicieron buenas cosas pues está equivocado. No todo en el pasado de México estuvo mal. Por ejemplo, le podemos asegurar que en materia petrolera hubo un director de PEMEX de.1976 a .1981- que logró aumentar nuestra producción petrolera al 4º lugar mundial. Se llamó el ingeniero Díaz Serrano. A continuación, lean lo que escribió un periodista QUE NO ERA SU AMIGO, Fausto Fernández Ponte (1936-2010). Pero si un hombre justo.

Al percatarse de la maligna estrategia del Neoliberalismo de desacreditar a Pemex que empezó en 1981 y cuyo objetivo era que el gobierno se deshiciera del petróleo, Fausto Fernández Ponte escribió sobre lo que sucedía en esos años 80:

"Nuestro país ha iniciado un programa petrolero y petroquímico exitoso. Se han inaugurado las refinerías de Salina Cruz y Tula, lo que nos permitirá ser exportadores de petrolíferos y petroquímicos, además de que iniciará la gran producción de petróleo crudo en Cantarell, lo cual nos colocará, como un jugador importante en el ámbito petrolero mundial. EN PETROQUÍMICA hemos pasado de una producción de 3 millones de toneladas a 10 millones y se están instalando 12 plantas más que permitirán una producción aproximada de 20 millones de toneladas. "Cangrejera' y 'Pajaritos', los complejos petroquímicos más grandes del mundo, con alta tecnología, diseñados y construidos por mexicanos auxiliados por IMP, Instituto Mexicano del Petróleo están activos, nada se descuida. En el sector eléctrico se ha terminado el sistema hidroeléctrico de Chicoasén entre otros y contamos con las termoeléctricas de Tula y Salamanca, mismas que se instalaron junto a modernas refinerías. Contamos además con la Industria Petroquímica privada que se desarrolla al mismo ritmo que la industria paraestatal. No hay conflicto y crecemos en este momento a un 6 % de PIB acumulado, a pesar de un crecimiento demográfico cercano al 3 %".

LÓPEZ PORTILLO

Eran tiempos del presidente López Portillo, que se sentía muy español por provenir su familia del pueblo navarro de Caparroso y en ese tenor cometió algunos errores. No obstante, la presencia en la paraestatal de su amigo Díaz Serrano -en el que decía confiar plenamente- nombró como jefe de la paraestatal a un tal Oteyza, que sería desastroso para México al sentirse minimizado por la presencia del citado Díaz Serrano. Y se molestó por no ser "el mero mero" rechazando la indispensable medida tomada por el director de Pemex de bajar el precio del barril de petróleo como lo habían hecho todos los países productores en ese momento.

Por supuesto, cayó el precio del petróleo mexicano con la actitud de "el nuevo secretario de Energía" ¡Qué falta de responsabilidad nacional! Este asunto significó simplemente la pérdida inmediata de los clientes internacionales de Pemex, pero no quedó ahí el asunto.

Díaz Serrano, moderno padre del petróleo mexicano, brillante ingeniero que en poco tiempo convirtió al país en la 4ª potencia petrolífera mundial, triplicó su producción y multiplicó, sus reservas "por 10 y por medio siglo, lejos de ser apoyado ya que no felicitado, como ameritaba, fue víctima del odio y la envidia de Miguel De La Madrid

Sería acusado en los periódicos de "ladrón y estafador", y enviado a la cárcel desposeído de su inmunidad parlamentaria, ya que en ese momento era senador electo.

Increíble pero cierto. Junio (en ese y en otros años) fue un mes fatídico para Jorge DS. Años antes tuvo que renunciar a la dirección de Pemex, tras la citada baja," necesaria" del precio del crudo. Y más adelante, un 29 de junio sería informado de que la Procuraduría General de la República había presentado contra él cargos formales por un fraude de millones de dólares, mismos que AL PARECER QUEDARON EN LOS BOLSILLOS de las hermanas del presidente López Portillo, Alicia y Margarita.

A favor de la designación de Jorge Díaz Serrano como director de Pemex había habido argumentos específicos: 1.- Era tan rico que no necesitaba echar mano de los fondos públicos para aumentar su cuenta corriente. 2.- como empresario privado había demostrado una eficacia que faltaba en la industria estatal del petróleo. 3.- Y además era amigo personal del presidente López Portillo al que había ayudado mucho desde el punto de vista económico.

Se ganó así la enemistad y el miedo de Miguel de la Madrid y del citado Oteyza, que forzaron su retirada tras evitar con inmediatez la citada baja del precio del crudo de México cuando era tan necesaria. La evolución posterior le dio la razón a Díaz Serrano. Y en las listas de "presidenciables", su amigo López Portillo lo había elogiado públicamente en su 3er informe de gobierno: en 1981, fue él director de Pemex el orador central de la reunión de la República.

En cuanto a la hermana Alicia López Portillo que fungía como secretaria del presidente queda poca información a su respecto, lo que ha hecho pensar a muchos que los López Portillo lograron "disminuirla" precisamente, porque como se dijo en el momento, en sus manos y las de su hermana Margarita, habían quedado los 50 millones de dólares - aunque se habló solo de 30 millones- ¿El gobierno de José López Portillo ¿pagó de más? por los barcos Abkatún y Cantarell?

Así las cosas, el 6 de junio de 1981, Jorge Díaz Serrano renunció a la dirección de Pemex, y con ello terminaron sus aspiraciones presidenciales. Fue sustituido por Julio Rodolfo Moctezuma, y la candidatura del PRI le correspondió por supuesto a Miguel de la Madrid. Pero no fue bastante para él. Había que destruir al que había osado creer en México.

