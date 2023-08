Repunte de COVID-19 podría ser en invierno

Para el inicio del invierno se prevé un repunte de casos positivos a COVID-19 en adultos mayores al aumentar los problemas respiratorios, por lo pronto, no existe ningún repunte de este virus en el estado.

Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud de Durango, reconoció que van dos mil 350 casos de COVID en el año, aproximadamente y en estos momentos no existen casos de hospitalización y en las últimas semanas no van más de ocho casos positivos al virus, por lo que dejó en claro que no existe ningún repunte.

Sin embargo, no descartó que conforme llegue la temporada de invierno poco a poco estarán presentándose problemas respiratorios y ahí es cuando el COVID podría hacerse más presente.

La titular de Salud en el estado habló de 23 defunciones por COVID-19 en lo que va del año, una cifra baja.

"Lo del cubrebocas se determinará más adelante no hay motivos para tomar esta disposición por lo pronto y las defunciones, han sido por lo general en adultos mayores de 55 años donde varios de ellos no tenían ningún esquema de vacunación y presentaban alguna comorbilidad", aclaró.

VACUNA

En cuanto a la vacunación contra el COVID, Kondo Padilla dijo que en estos momentos más del 80 por ciento de la población ya tiene cubierto al menos una dosis de refuerzo.

Y agregó que en estos momentos sí se tienen vacunas para continuar con el refuerzo, se trata de la Abdala, de la cual aún quedan alrededor de 10 mil dosis en los diferentes centros de salud para quien quiera aplicársela.