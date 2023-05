Reportera de TUDN, Karina Herrera, reveló el incómodo momento que vivió con el portero Nahuel Guzmán, esto después de que el jugador "le gritara una cantidad de tonterías".

A través de su cuenta de Twitter, la periodista deportiva denunció el mal trato que el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, tuvo con ella después de que el equipo se coronara como el mejor del futbol mexicano.

Según contó Herrera, ella era la encargada de llevar a los jugadores para ser entrevistados por los conductores de La Jugada. Sin embargo, a pesar de que varios no accedían, fue la actitud descortés de Nahuel la que llamó su atención.

"Me acerco a Nahuel y yo con toda la EDUCACIÓN y amabilidad le pregunto: ¿Nahuel, nos podrías acompañar un momento para platicar con mis compañeros y darnos tus impresiones del título? Acto seguido me gritó cualquier cantidad de tonterías, cosa que me sorprendió". Karina mencionó que inclusive a su compañera Mónica de la Torre también le gritó "sin motivo alguno".

Al finalizar con su tuit, la reportera mencionó que no se trató de equipos y fanáticos, sino de la educación: "Nada le costaba al jugador decirme: te agradezco mucho, no puedo no quiero, y listo", escribió.

Nahuel ya se disculpó con la reportera

Después de que Karina diera a conocer este momento, a través de su cuenta de Twitter, la reportera dio a conocer que el portero ya se había disculpado con ella, asegurando que "no había sido su intención".

Exponen video de Nahuel Guzmán gritándole 'tonterías' a reportera de TUDN en la final