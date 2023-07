Reportan que tras su trabajo con Barbie, Greta Gerwig dirigirá nueva adaptación de Las Crónicas de Narnia

Todo parece indicar que la nueva adaptación de Las Crónicas de Narnia del autor CS Lewis ya tienen a su director.

Según un informe de The Hollywood Reporter, Greta Gerwig, directora y escritora de Barbie, ha sido la elegida para dirigir la nueva versión de Las Crónicas de Narnia.

Lo último que se sabía es que Netflix había comprado los derechos de la franquicia en 2018, que estaban en manos de Disney, la empresa había lanzado tres películas: El León, la Bruja y el Ropero (2005), El Príncipe Caspían (2008) y La Travesía del Viajero del Alba (2010).

Hasta el momento, no se tiene información oficial de parte de Netflix al respecto, no se sabe en donde se realizarán las grabaciones.

Netflix tiene los derechos para adaptar los siete libros de la saga literaria.

Por otro lado, según información de The New Yorker, retomada por Just Jared, Greta está dispuesta a escribir y dirigir por lo menos dos películas de la franquicia.