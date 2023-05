Reportan más de 15 sismos de magnitud 4 en Loreto, Baja California

La mañana de este sábado se registraron dos sismos de magnitud 4, uno en Loreto, Baja California de 4.1 y otro más en Coalcomán, Michoacán, de 4.0, según el Servicio Sismológico Nacional.

De acuerdo con las autoridades en ambos casos no se reportan daños.

En Loreto, Baja California Sur, se han registrado 18 sismos desde el viernes 12 de mayo y hasta la mañana del sábado 13, con magnitudes de entre 3.7 y 4.4.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el primer temblor fue el viernes 12 de mayo a las 20:47 horas con una magnitud de 4.0 a 77 km al noreste de Loreto con una profundidad de 10 km.

Listado de sismos en Loreto, Baja California desde 12 de mayo

1) 4.0 a las 20:47

2) 3.7 a las 20:55

3) 4.7 a las 21:04

4) 4.2 a las 21:09

5) 4.0 a las 21:11

6) 4.4 a las 21:19

7) 3.8 a las 21:27

8) 4.1 a las 21:32

9) 4.1 a las 21:54

10) 3.8 a las 22:05

11) 3.9 a las 22:06

12) 4.0 a las 22:09

13) 4.0 a las 22:11

14) 4.2 a las 22:46

Hoy 13 de mayo

15) 3.8 a las 00:01

16) 3.9 a las 02:10

17) 4.1 a las 05:41

18) 4.2 a las 05:44

No se han reportado daños por estos movimientos telúricos.

Reportan sismo en Coalcomán, Michoacán

También la mañana de este sábado en Michoacán, a las 8:35 de la mañana se reportó un sismo de 4.0, con epicentro en Coalcomán.

Ninguno de los sismos en Loreto o en Michoacán han ameritado alerta sísmica debido a no superan la magnitud estima para ser considerado de riesgo y la distancia de la ciudad en la que se origina.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Esto es lo que dice el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sacmex)

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.