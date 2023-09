Reportan fallas para asistir a funciones del The Eras Tour

Este viernes, alrededor de las 7:01 de la mañana, seguidores de la estrella estadounidense Taylor Swift, quien se presentó hace una semana en el Foro Sol de la Ciudad de México, informaron en redes sociales sobre problemas al intentar comprar sus entradas a través de la página web de Cinépolis para ver los momentos destacados de su concierto en la pantalla grande.

Según los usuarios, el problema surgió cuando el sitio oficial dejó de funcionar momentáneamente durante los primeros minutos de la preventa, lo que sugiere que pudo deberse a la alta demanda. Aquellos que lograron superar la primera etapa, donde se seleccionaba el horario y la ubicación, notaron que el aforo estaba casi completo al intentar ingresar a la sala virtual y elegir asientos.

No obstante, otros usuarios afirmaron que pudieron obtener sus entradas sin problemas. Como parte de la cobertura, EL UNIVERSAL revisó si la página seguía experimentando fallos.

A las 2:00 PM, se realizó el primer intento para adquirir boletos para la proyección de The Eras Tour en el Cinépolis de Plaza Mítikah, ubicado al sur de la Ciudad de México, programada para el próximo 18 de octubre. Sin embargo, al ingresar los datos correctos de una tarjeta de crédito, se mostró un mensaje de error y, posteriormente, la página se quedó en blanco con la leyenda: "Algo salió mal, el servicio se encuentra temporalmente activo. Por favor, acuda a uno de nuestros cines".

A las 3:30, se realizó otro intento en la página web para la función en Plaza Las Antenas, y nuevamente, después de unos segundos en la página, se mostró un mensaje de error.

Cinépolis ha ofrecido consejos para facilitar la compra de boletos para ver "The Eras Tour". Ante los informes de usuarios que experimentaron problemas en el proceso de compra, la empresa respondió a un usuario en su perfil de Twitter, quien explicó que, en su último intento, le cobraron los $189 por cada entrada.

En respuesta, Cinépolis mencionó que los usuarios estaban teniendo éxito al realizar sus compras a través de Paypal, un sistema de pago en línea que facilita las transferencias de dinero entre usuarios y sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales.

"¡Hola! Te escribe Mafer. Quiero compartirte lo que muchas 'swifties' me han contado: intenta comprar tus boletos con PayPal o Click To Pay, ya que han tenido éxito en sus compras de entradas. No te preocupes, recuerda que hay muchas salas y funciones donde podremos cantar juntos", se mencionó en la respuesta de Cinépolis en Twitter.

Este periódico también habló con una fan de Taylor Swift para conocer su experiencia al seguir el consejo de Cinépolis y otros fanáticos. La compradora explicó que en un primer intento trató de comprar las entradas con una tarjeta de crédito, pero no tuvo éxito. Luego, abandonó la orden y probó con Paypal. Aunque la pantalla se quedó congelada por unos segundos, recibió el recibo y el código QR de la entrada, y en Paypal sí se realizó el cargo. En su caso, no experimentó los mismos problemas que algunos usuarios que reportaron cargos no autorizados.

Hasta la tarde de este viernes, Cinépolis no ha emitido una respuesta.