Repatriaciones de migrantes de EUA a Venezuela podrían iniciar el 12 de octubre: SSP Coahuila

Como una buena acción por parte de las autoridades de los Estados Unidos, consideró Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, la reanudación de repatriaciones de migrantes a Venezuela.

Sin embargo, manifestó que tiene entendido que dicha medida entra en vigor el 12 de octubre, fecha que incluso los migrantes "la tienen muy clara"; por lo que podría incrementarse la cifra de aquí a esa fecha.

Aunque consideró que dicha repatriaciones ayudarán a disminuir el cruce de migrantes.

"Definitivamente es una muy buena acción. Eso va ayudar muchísimo, el hecho que ellos ya puedan repatriar hasta Venezuela, eso tiene que ayudar, sin embargo, tengo entendido que eso inicia el 12 de octubre. Si tú te acercas a platicar con los migrantes, ellos lo traen muy claro, la fecha", indicó la funcionaria estatal.

Podría incrementarse la cifra de migrantes en la frontera.

Villarreal Pérez reiteró que buscan evitar accidentes con los migrantes. No quieren que se suban al tren porque no quieren muertos, ni que crucen el río Bravo porque puede haber algún deceso; recordando que hay la manera de llegar a los Estados Unidos, sacando su cita por medio de la aplicación CBP One.

"Si ellos sacan su cita, todo lo tienen seguro, su vida, muy probablemente su ingreso a los Estados Unidos; entonces, hacerlo de la manera correcta, eso es lo que aquí a Piedras Negras y a los coahuilenses no nos afecta, porque tenemos nuestros puentes abiertos y no tenemos las inspecciones de DPS en el transporte y ellos tienen lo que tanto sueñan o anhelan, que es cruzar a un país", dijo la titular de la SSP de Coahuila.