Remueven a regidora de Morena por faltista

La regidora de Morena, Violeta Quetzal Jacobo Ramírez, fue removida de la Comisión de Hacienda debido a sus constantes faltas a las reuniones de la Comisión, en las cuales se informa de los asuntos referentes a las finanzas públicas que atañen a la administración municipal.

Fue la síndica municipal, Alina Rivera Quiñones, quien explicó los motivos de la remoción ante el Cabildo lerdense y directamente a la regidora morenista, quien se manifestó en contra de su remoción y en su defensa aseguró que no acudía a dichas comisiones porque no estaba de acuerdo en que se gastara dinero público en el desayuno de los integrantes de la misma.

Cabe destacar que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango establece como una de las obligaciones de los regidores asistir y atender sus comisiones.

Luego de un debate entre integrantes del Cabildo de las diferentes fracciones, finalmente se votó el punto a favor de la remoción con tres votos en contra. Será la regidora morenista, Flora Leal Méndez, quien ocupará esta posición al interior de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Lerdo.

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, recordó que los regidores por la naturaleza de su encomienda no tienen un horario establecido de trabajo y que su única obligación es asistir a las comisiones que integran, así como a las sesiones de Cabildo.

"No tienen un jefe inmediato porque ellos fueron electos por el pueblo y representan una fracción partidista, la única obligación que tienen es asistir a las comisiones de las cuales son parte y asistir a las sesiones de Cabildo", dijo el alcalde.

Fue la síndica municipal y presidenta de la Comisión de Hacienda -conforme a lo que manda la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango- quien informó que llevaba cuatro faltas consecutivas a dicha Comisión en temas importantes; lo cual se comprobó ante el coordinador de la fracción de Morena en el Cabildo, Yanko Vázquez, mediante oficios en donde consta que la regidora Violeta Jacobo Ramírez no asistió a reuniones en donde se analizaron temas como las pensiones de viudas de trabajadores del municipio, así como lo referente al ejercicio de la Cuenta Pública del 2022 ni a la revisión de estados financieros de abril, mayo, junio, julio, agosto ni septiembre.

" Sobre todo en temas torales... Ella representa su fracción, entonces si no se entera ella, menos los otros regidores de su partido, le pedí más al coordinador que propusiera una persona que asista a las comisiones, que vea lo que se analiza y que les informe al resto como grupo de Morena y que eso permita que lleguemos a las sesiones planchados al menos en información, ya si quieren votar en contra, eso ya es decisión de ellos pero al menos que no digan que no se les informa o no se les entrega la información", dijo el alcalde.

Comentó que es facultad del presidente, por la inoperatividad de alguna comisión, remover o cambiar a un integrante: "Entonces lo único que hicimos fue que nos propongan a otro integrante y ellos siguen conservando su representación en la Comisión de Hacienda como grupo de Morena", dijo el alcalde Homero Martínez.

