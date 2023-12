Remontan Charros en Monterrey

Con un ataque de 3 carreras en la novena entrada, comandado por el emergente Fernando Villegas, los caporales vencieron 8 carreras por 6 a los Sultanes de Monterrey en el inicio de la serie en territorio regiomontano.

Orlando Lara fue el abridor de los jaliscienses y trabajó por espacio de 3.2 innings, realizó 78 lanzamientos, de los cuales 53 fueron strikes, aceptó 6 hits, 2 carreras, dio un pasaporte, ponchó a 2 rivales y salió sin decisión; Alejandro Morales, Gonzalo Sañudo, Derrick Loop, Érick Preciado, Jared Wilson y Josh Green fueron los relevistas.

La novena que comandó esta noche Noé Muñoz se fue al frente en la pizarra desde el primer rollo, ya que con casa llena Maikel Serrano produjo la primera, misma que anotó José Juan Aguilar, mientras que Jared Serna llegó a tierra prometida luego de un batazo al cuadro de Christian Villanueva.

Al inicio de la tercera, Julián Ornelas amplió la ventaja para los caporales con jonrón solitario por el jardín central y puso el marcador 3-0 momentáneamente.

Sin embargo, los locales tuvieron en Grant Witherspoon a su bujía ofensiva, ya que acercó a su equipo con jonrón de 2 carreras en la parte baja del tercer rollo, mientras que en el 5to capítulo se fue nuevamente para la calle y puso el 3-3 parcial.

En la sexta, Monterrey atacó nuevamente al pitcheo relevista de charros y Edson García, quien bateó como emergente, envió a Riley Unroe para el 4-3 y, el propio Witherspoon, produjo la 5ta para los fantasmas grises con doblete por el izquierdo.

Pero los azules no se rindieron y en el inicio del octavo inning Japhet Amador y Villanueva enviaron al plato a Serna y Ornelas para que la pizarra se igualara a 5 rayitas.

El ímpetu de la visita no cesó y en la novena entrada Fernando Flores abrió la tanda con doblete, Alejandro González entró en su lugar como corredor emergente y un par de jugadas después fue puesto out en home y cuando Jalisco tenía 2 outs en la pizarra pero con el “Chiquitín” y Julián en los senderos, Fernando Villegas tomó turno de emergente y conectó doble por el central para enviar a sus compañeros a la registradora; el ataque no quedó ahí, ya que Villanueva llevó al propio “Ville” a home para el 8-5 parcial.

Monterrey fabricó una carrera al cierre del noveno rollo pero fue insuficiente y Charros de Jalisco terminó venciéndolos 8 por 6.