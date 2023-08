Regresan a clases 21 mil alumnos en San Pedro

En la primaria Juan Abusaid Chaya, de la colonia Las Rosas, se oficializó el inicio del ciclo escolar 2023-2024 en el municipio de San Pedro; alrededor de 21 mil alumnos de nivel básico regresaron a las aulas.

En dicha institución, el coordinador de Servicios Educativos, José Luis Farías Álvarez, acompañó al personal docente para hacer la entrega simbólica de los paquetes escolares que cada ciclo entrega el gobierno del Estado. En el caso de los estudiantes de las comunidades rurales, les entregan uniformes y zapatos.

El funcionario indicó que al momento se tienen ocho reportes donde se les solicitó apoyo para hacer reparaciones en los edificios, la mayoría sobre el suministro de energía eléctrica, ya sea por fallas, por una mal colocación del material o porque les robaron el cableado.

Mencionó que, aunque este ciclo se inicia un poco diferente por la controversia constitucional que promovió el Gobierno del Estado para frenar la distribución de los Libros de Texto Gratuitos (LTG), los maestros están preparados para desempeñar su trabajo, pues mientras se dicta una resolución, trabajarán con los planes y proyectos de ciclos anteriores, ya que lo conocen a la perfección, debido a que lo han aplicado por muchos años.

Sobre la información extraoficial que se ha manejado donde se les pide a los padres de familia recuperar los libros de años pasados, el coordinador de Servicios Educativos dijo que hasta el momento no es así, ya que no se les ha dado ninguna indicación de sus superiores, no obstante, es a criterio de los tutores.

"Ya será a consideración de los padres de familia, si quieren que sus hijos tengan un mayor recurso lo puede hacer, pero la indicación (de recuperar lo libros) no ha sido de esa manera, todavía no hay una precisión".