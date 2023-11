Regresa a Torreón 'olor a gobernadora'

Regresa el olor a gobernadora, como cada año, a la calle Ildefonso Fuentes, con la instalación del Mercadito Navideño, entre Hidalgo y Juárez, donde ya arrancó el armado de los poco más de 100 locales que en esta temporada ofrecen a las familias laguneras todo lo necesario para sus nacimientos, pinos y decoración, además de degustar los tradicionales hot cakes.

Esta es la edición 73 en la región y son más de 35 años que instalan en esta calle, por lo que incluso han iniciado las gestiones para que se les considere parte de las tradiciones culturales de Torreón.

La expectativa entre los comerciantes es muy positiva, pues ante las desgracias que han ocurrido a nivel global y particularmente en Acapulco, consideran que la gente busca un respiro en la conmemoración de estas fiestas, que son de alegría y fraternidad, además de que la pandemia por COVID-19 les afectó mucho en sus ventas, por lo que estiman que pudieran este año recuperarse a como estaban en el 2019.

Aquí los compradores pueden encontrar pinos, musgo, heno, series, guirnaldas, coronas, esferas, aserrín, paja, misterios, papel roca, portales, gobernadora, rollos de escarcha y figuras para el nacimiento, entre otros. También pueden degustar los hot cakes navideños, hot dogs, banderillas y hamburguesas.

Los vendedores traen su cerámica de Tonalá, también llevan mercancía de Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México y Puebla, por lo que aseguran que su consumo es de producto nacional y se compra a fabricantes familiares.

A raíz de la inseguridad en las carreteras, han tenido que recurrir a estrategias como no viajar en grupos numerosos para no llamar la atención y no sufrir asaltos donde pierdan su mercancía.

Jesús Mendoza Hernández, secretario general de la Unión de Comerciantes del Mercado Navideño, dijo que desde el año pasado se les proporcionó una fecha fija por parte de la autoridad municipal, por lo que su permiso inicia el 3 de noviembre y concluye el 27 de diciembre.

"Hoy (ayer) iniciamos, a partir del primer minuto del día 3, somos 60 locatarios en 106 puestos, tenemos una gran expectativa, sentimos que la gente quiere celebrar la Navidad porque hay guerras, lo que pasó en el huracán de Acapulco, hay muchas cosas que están sucediendo", comentó.

Señaló que se ha comenzado a hacer el trámite ante el Instituto Municipal de Cultura para que se les considere parte de las tradiciones culturales de Torreón, pues aquí es una parada obligada de las danzas, así como de visitantes locales y foráneos, que buscan aquí "sentir la Navidad".