Registran casos de abuso sexual contra mujeres migrantes en retén de Piedras Negras

Al menos cinco casos de abuso sexual y una violación por parte de elementos estatales contra mujeres migrantes, han sido denunciados en el último mes al norte de Coahuila, en específico, en el retén que se encuentra en la entrada hacia el municipio de Piedras Negras.

De acuerdo al director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, es en los retenes del municipio, donde se dan las detenciones y se suscitan estos casos ante las detenciones violentas.

“Hay retenes de la policía estatal, donde se le pide dinero a las personas y donde hemos visto violencia sexual en contra de las mujeres venezolanas que han sido abusadas sexualmente, desde el propio dicho de ellas, por parte de elementos de Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila”, dijo.

No obstante, informó que tras tener comunicación con autoridades para tratar este aspecto en Piedras Negras, se han negado a aceptar si quiera la posibilidad de que lo anterior esté sucediendo.

Desatacó que es lamentable que las mujeres evitan denunciar este tipo de vejaciones; “la violencia sexual es una de las peores que pueda vivir una persona y en este caso, a una mujer no se le puede exigir que tenga el ánimo y condiciones para denunciar, pero que no lo haga no significa que no existan los casos”, dijo.

Aseguró que el delito se persigue de oficio, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe iniciar las indagaciones al respecto, al hacerse públicos los casos.

Destacó que por lo anterior, no solo se tiene una cacería por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) contra migrantes, sino también de la Policía Estatal.

Lamentó que a los hombres se les obliga a desnudarse completamente para revisar que no escondan el dinero, mientras que a los bebés los despojan de sus pañales.

“Sabemos que hay personas que utilizan uniformes de la policía, entendemos que se tiene que hacer una investigación, no podemos asegurar, pero sabemos que ahí hay un retén”, indicó.

Informó que se les ha dado vista de cinco casos de tocamientos y uno por violación tan sólo en este mes, pero que esta ruta donde existe el retén se ha convertido en una zona de agresión sexual a las mujeres e incluso contra los hombres.

“En el retén entrando a Piedras Negras hay trato cruel, inhumano, humillante, donde hay una violación a los derechos humanos”, finalizó.