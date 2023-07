Registran alza hasta de 20 % en insumos

Transcurrido el primer semestre del año, se registra un aumento considerable en el precio de los insumos necesarios para el sector restaurantero.

"Llevamos un aumento de aproximadamente entre 15 y 20 por ciento en lo que va del año, el primer semestre, en insumos", informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Adriana Porras Zubiría.

En tal sentido, comentó que los incrementos han sido generalizados. "En general todo, unos en un mayor porcentaje, otros otro, pero frutas y verduras, el huevo, carnes, pescado, todo ha tenido incremento", señaló.

No obstante, no es posible subir el precio de los menús, por la competencia que hay. "Algunos proveedores que manejan mercancía de importación sí han bajado un poco por el tema del tipo de cambio, sin embargo, nosotros el consumo el 85 por ciento es local y 15 por ciento es de producto importado, entonces no alcanza a darnos un balance positivo del aumento".

"Optamos los restauranteros por castigar la utilidad para mantenernos en el mercado, hay mucha competencia. De acuerdo al giro y concepto de cada restaurante, ellos manejan diferente su modo de trabajar y de poner los precios de su menú, pero en general no se puede aumentar al mismo porcentaje", expuso.

Agregó que este primer semestre del año hubo momentos buenos como el Día de la Madre y del Padre, pero en general fue una venta baja, "puedo decir que estamos hasta en 40, 50 por ciento, hasta 30 de nuestra ocupación. Los fines de semana sí podemos tener hasta a un 80 por ciento", complementó.