Registran alta incidencia en omisión de cuidados

Este 2023, inició con una alta incidencia en casos de omisiones de cuidados de niños y adolescentes, sobre todo por parte de los padres de familia, detectados por la Pronnif en la región Laguna, así como los abusos sexuales, casos en los que se trabaja en colaboración con la Fiscalía General del Estado.

Estrella Cardona Belmares, subprocuradora para los Niños, Niñas y Adolescentes, explicó que la dependencia que representa, tiene como objetivo velar por la restitución de los derechos de los menores, ya sea que se hayan reportado o que se hayan detectado.

"En este tema podemos decir que el de mayor incidencia es la omisión de cuidados por parte de los padres, muchas quieren justificarlo con que los dejan solos en sus casas, andan en la calle solo, incluso se van a la escuela solos, los dejan hasta muchas horas después de la salida de la escuela", comentó. Gran parte de estos casos, son consecuencia de una separación en las familias.

En cuanto a los delitos sexuales, Cardona explicó que la Procuraduría colabora con la Fiscalía, "somos un filtro para la detección de delitos sexuales".

Recordó que fue en septiembre del 2021, que se inauguró la Unidad Especializada de Delitos Sexuales en contra de Niños, Niñas y Adolescentes que pertenece a Fiscalía, pero que se encuentra en las instalaciones del Pronnif. La intención es evitar la revictimización de los afectados, en el ir y venir de dependencia en dependencia.

"Trabajamos muy de la mano para que se integre debidamente una carpeta de investigación que la lleva el Ministerio Público de dicha unidad. Así mismo, si detectamos algún tipo de delito es canalizada y acompañada la persona junto con el niño a la Fiscalía para que la mesa correspondiente tome conocimiento".

La subprocuradora explicó que también aquellos padres que no denuncian algún delito de esa naturaleza, caen en omisión de cuidados por lo tanto, se les puede imponer una medida de protección para exigirles que lo hagan, se les retira a los hijos y se les busca una red de apoyo entre los familiares.

Además de denunciar, no solo los padres sino cualquier persona que sea testigo de alguno de estos delitos, tanto de abuso como de casos de omisión de cuidados, la subdelegada llamo en extremar cuidado en los hijos.

"Que no los dejen solos, que no los involucren con personas que no sean de su confianza; que no los dejen con personas que no conozcan, pues hay personas que rehacen su vida; que no dejen a los niños irse a las casas de los vecinos, porque no sabemos quienes estén adentro, un abuso sexual puede ser en cualquier momento, recordemos que no siempre está a la vista la persona que quiere dañar a nuestros hijos".