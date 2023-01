Regidora se pronuncia como independiente

En rueda de prensa, Leslie Elizabeth Domínguez Rodríguez confirmó su decisión de declararse regidora independiente al Cabildo de Matamoros; determinación que tomó desde el mes de septiembre y adelantó que se unirá al proyecto de Manolo Jiménez Salinas, precandidato a la gubernatura del Estado.

Domínguez Rodríguez fue postulada por el Partido Verde Ecologista (PVEM) y declaró que su decisión de no continuar en del mencionado instituto político es debido a que no recibió el respaldo, además de considerar que el partido perdió el rumbo.

"Mi decisión, que por supuesto está respaldada por un gran equipo de trabajo y como ciudadana más allá de ponerme un color, estoy convencida que Manolo Jiménez Salinas precandidato a la gubernatura del Estado de Coahuila es la mejor opción, pues su proyecto me parece puede continuar con el blindaje que hoy vivimos en cuanto a la seguridad".

En la reunión que sostuvo con representantes de los medios de comunicación, la ahora regidora independiente agregó: "Me gusta su forma de trabajar, la forma que tiene el candidato de ser tan cercano a la gente, es por eso que mi equipo de trabajo y su servidora nos sumamos al proyecto ".

Reiteró que su decisión obedece a que no tiene el respaldo del partido; "Por supuesto, agradezco la plataforma y que me abrió las puertas y que gracias a ese partido estoy aquí, pero sí tenemos que recalcar y resaltar que es un partido que ha ido perdiendo rumbo y perdiendo la finalidad por la que fue conformado y no podemos continuar con un partido que no nos da la seguridad, una garantía por la cual nosotros responderle a la ciudadanía" concluyó.