Reflexionan sobre el papel del arte escénico

En 1961, el Instituto Internacional del Teatro (ITI) estableció el 27 de marzo como la fecha idónea para conmemorar el Día Internacional del Teatro. En el marco de esta celebración, el organismo elige cada año a una figura del arte escénico para que emita un mensaje. La actriz egipcia Samiha Ayoub fue la elegida en 2023.

Se trata de una artista de 91 años nacida en Shubra, un barrio ubicado en el corazón de El Cairo. Graduada del Higher Institute of Dramatic Arts en 1953, ha fraguado una larga carrera en los escenarios. Recibió el Premio Nilo de las Artes en 2015 y la sala del Teatro Nacional de Egipto recibió su nombre a manera de homenaje.

Su mensaje se extiende en terreno de dos páginas, donde refleja sentimientos de felicidad y pasión por el teatro, pero también preocupación por su papel en la actual situación mundial de conflictos políticos, guerras y desastres naturales. El teatro para ella es un acto de creación de vida que no existía antes de subirse al escenario, un llamado a despertar la conciencia del mundo.

En este tenor, los críticos mexicanos Luz Emilia Aguilar Zinser y Gustavo Gerardo Suárez reflexionan sobre los puntos tratados en el mensaje de Ayoub, así como compartir un esbozo de la dirección que debe tomar el teatro en la actualidad.

Espacio para la condición humana

Desde su reconocida mirada como crítica teatral, Luz Emilia Aguilar Zinser destaca que el mensaje de este año posee un relieve apasionado y conmovedor, que muestra una idea del teatro como un lugar sacralizado. Resalta también que se aborda el escenario como lugar de excepción.

"Sabemos que ahora cualquier lugar es un escenario. Ya no solamente los escenarios dentro de edificios, sino que hay también prácticas teatrales en muchos espacios que intervienen de distintas formas. Lo que veo es que reconoce que estamos en un momento histórico, en el que hay enormes posibilidades de comunicación, pero también grandes desafíos para que la información que necesitamos se dé, ella señala esta paradoja".

La crítica indica que el mensaje de Ayoub destaca el poder del teatro en distintas formas: instancia para dignidad humana, para la celebración de la vida y como una plataforma generadora y transmisora de conocimiento. "Entonces me parece que es un mensaje hermoso y pertinente".

Aguilar Zinser considera que, en estos momentos, el Día Mundial de Teatro debe ser motivo tanto de conmemoración como de celebración. Define al teatro como una "gran herida que sangra" y le parece destacable que sea también un lugar para poder observar dónde se encuentran los otros y analizar cómo se puede sanar esa herida de la que habla.

"En el teatro vamos a ver la condición humana. Es el espacio donde transitamos, reflexionamos y vivimos en comunidad el dolor y también la posibilidad de mitigar ese dolor, de convertirlo en un problema colectivo que enfrentamos juntos. Yo celebro que exista el teatro, yo celebro que un año más exista el teatro en el mundo".

Mientras tanto, Gustavo Gerardo Suárez, presidente de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro A.C., percibe dos vertientes en el mensaje de Ayoub. Por un lado, se enfoca a redescubrir el arte teatral como la disciplina que permite el desdoblamiento del ser humano, el reconocerse con los otros y arribar a un escenario para fabricar un arte que puede tildarse de increíble.

"Es ese desdoblamiento que realizan todos los hacedores de teatro, desde el dramaturgo, pasando por el director, la parte técnica con los diseñadores de sonido, los diseñadores de iluminación, de vestuario y obviamente los actores. Me parece que el mensaje está muy enfocado a romantizar, desde el aspecto positivo, esta disciplina".

En otra arista, el crítico percibe gramos de desaliento respecto a la actualidad, a la inmediatez que gobierna en las relaciones interpersonales y la incursión de los usuarios en las redes sociales. Esto ha ocasionado que el carácter humano reste en su capacidad de sensibilidad y reflexión, por lo que la parte romántica del teatro estaría desvinculada del presente.

"Siento también un poco de enfoque hacia la dificultad de la creación, hacia carencias, hacia un poco de austeridad. Entonces, me parece que es un mensaje muy bonito desde la parte del reconocimiento de la disciplina como tal, y un poco desalentador con relación a lo que la actualidad nos permite reconocer. A partir de ahí, me parece que es algo que queda de tarea para coadyuvar entre las dos partes y lograr algo mejor en la realidad".

La actriz egipcia Samiha Ayoub fue la encargada de emitir el mensaje por el Día Mundial del Teatro en 2023 (ESPECIAL)

Futuro

Ambos críticos logran visualizar grandes retos en el horizonte del teatro, acentuando el trabajo que se realiza en México. Ante los presupuestos federales cada vez más reducidos, las pruebas implican crear estrategias y metodologías para fortalecer la práctica escénica.

Luz Emilia Aguilar Zinser considera que el reto más grande que tiene el teatro consiste en mantener su lucidez. Para definir su idea se plantea una serie de preguntas: más allá de con qué se hace el teatro, cabría cuestionarse qué, para quién y cómo se hace.

"Y puede ser con muchos o pocos recursos, pero si el teatro no tiene lucidez no es pertinente, no le importa a nadie. A lo largo de los últimos 20 años, en los que he recorrido el país viendo teatro, lo que me llamaba la atención, como diferencia entre las obras que me podían poner la piel de gallina y emocionar muchísimo, u otras que me podían entristecer y generar muchas preguntas muy dolorosas, era la libertad que tienen ciertos individuos y comunidades para poder objetivar su realidad, para tener conciencia de sí, de dónde están parados y de qué les importa a ellos y su comunidad".

Finalmente, Gustavo Gerardo Suárez, considera que el teatro mexicano debe comenzar a ser pertinente, muy actual. Las dramaturgias deben escribirse con base en la actualidad y lo que ocurre en la vida diaria.

"Somos muy dados a repetir clásicos, a remontar musicales y ciertas obras probadas en el extranjero. Y creo que está bien cuando hacemos adaptaciones de los clásicos a la actualidad, algo que se usa mucho en estos tiempos, de repente ves un Otelo en el 2022 o ves un Romeo y Julieta o un clásico griego, etcétera, pero sí creo que es el reto es que nos empecemos a renovar".

