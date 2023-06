Recuperemos Acapulco

Desde los años 50 del siglo XX, mi familia tiene una propiedad en la Ciudad de México en Polanco. Hoy mi barrio es carísimo pues está bajo el signo político del PAN, Partido Acción Nacional, a mi entender mal manejado por el jefe delegacional, un tal Mauricio Tabe Echartea. Acabo de vivir un mes en la Ciudad de México y me di cuenta de la carestía de la Capital del país, por ejemplo, en el Sanborns del Centro Polanco hacer unos anteojos nuevos y me cobraban $6 500.- pesos solo por los vidrios y por supuesto, me aguanté hasta regresar en Acapulco donde lo mismo me costó 10 veces menos: $ 650 pesos.

Hace 21 años vivo en el puerto y no comprendo porqué la bahía de Acapulco, una de las más bellas del mundo y conozco muchas, ha sido prácticamente abandonada a lo largo de los últimos pésimos gobiernos. El mejor gobernador de Guerrero que aún hoy se recuerda fue Alejandro Cervantes Delgado (1926 - 2000). Lo sustituyó a Rubén Figueroa Figueroa (1908-1991) aquel que utilizaba la violencia y represión al grado de tirar gente en el mar, decíase. Su hijo Rubén Figueroa Alcocer fue despedido del poder a mitad de su sexenio. (1993-1996).

Mi amigo José Francisco Ruiz Massieu (1496-1994) , creador de la primera Universidad de Acapulco , "La Americana" desgraciadamente fue asesinado vilmente en la Capital de México, el 28 de septiembre de 1994. Se sospechó de Raúl Salinas de Gortari al que por cierto quien sabe por qué le devolvieron 114 millones de dólares todo el dinero presuntamente robado a México. Ojalá todo esto se escriba en los futuros libros de Historia de México que ha prometido el gobierno actual. El periódico "El País" dijo 18.6.2008: "Una larga investigación de 12 años sobre el origen de más de un centenar de millones de dólares depositados en Suiza por Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas (1988-1994), ha concluido con la decisión helvética de devolver al Gobierno de México más de 74 millones de dólares de origen supuestamente ilícito y otros tantos millones limpios de culpa a una empresa que acreditó su propiedad".

Volviendo a Guerrero… el siguiente gobernador fue Ángel Aguirre Rivero (21.4.1956) y fue gobernador de 1996 y 1999 por el PRD. Siguió Rene Juárez Cisneros gobernador del PRI. Y finalmente Zeferino Torreblanca alcalde de Acapulco que devino gobernador por el PRD entre 2005 y 2011.

A partir de entonces, Acapulco, el verdadero Acapulco el de famosa bahía, fue suplantado por una serie de construcciones nefastas en lo que se llamaría Acapulco Diamante, copiando el nombre de una bahía de Hawaii.

MIGUEL DE LA MADRID

El 29 de agosto de 1987, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, aliado al panista Diego Fernández de Ceballos al que le dio enormes cantidades de terreno el que inició la expropiación de 265 hectáreas en Puerto Marqués, para un desarrollo turístico ya fuera de Acapulco. El entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, del gobierno de México, Manuel Camacho Solís, y el gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, habían dado a conocer la expropiación. Y ahí empezó la debacle del puerto de Acapulco.

Hoy por hoy toda esa parte expropiada por el citado presidente La Madrid está en decadencia como el resto del puerto. Hay que salvar lo que nunca debió abandonarse: la BAHÍA DE ACAPULCO fue de la principal generador de turismo para varias generaciones internacionales de primer nivel. Pero empezó a decaer con Miguel de la Madrid (1934-2012) y ahora su hijo quiere ser gobernador por el PAN. Vueltas que da la vida.

FELÍX SALGADO MACEDONIO

Según "La Jornada": El 20.3.1997 Diego Fernández de Cevallos recibió los terrenos de Punta Diamante en pago por las urnas quemadas en 1988 (falsa elección de Carlos Salinas de Gortari)

En agosto de 2019, Félix Salgado Macedonio candidato a la gubernatura de Guerrero publicó que Diego Fernández de Ceballos decía - no le tenía miedo al actual gobierno de AMLO y Félix contestó: "Nomás que le quiten el terreno que le 'regalaron' en Punta Diamante para construir ahí la Facultad de Turismo". Y "'Cuando sea gobernador te expropiaré Punta Diamante… Te la robaste hace 25 años, decía … Y se la regresaré al pueblo de México…':

Pero por bocón perdió Félix Salgado la gubernatura de Guerrero y su reemplazante e hija la gobernadora de Guerrero actual Evelyn Salgado Pineda, no hace nada.

En cambio el ex gobernador priista de Guerrero, "Héctor Astudillo Flores le pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se recuperara el Centro de Convenciones de Acapulco durante la ceremonia de inauguración de la 44 edición del Tianguis Turístico, que se llevó a cabo el 8.4.2019 en el Fórum de Mundo Imperial, en punta Diamante, el gobernador recordó que el Centro de Convenciones de Acapulco fue sede el Tianguis Turístico durante 36 años, y actualmente "ha caído en un deterioro que bien merece que juntos pudiéramos armar un proyecto, para su recuperación y relanzamiento".

Todos estos políticos indecentes y otros han hecho de Acapulco un lugar relativamente abandonado que hay que rescatar de todos estos politiqueros, diría el propio AMLO de todos sabores y colores que lo han sometido al puerto al grado de que hoy por hoy el otrora famosísimo Centro de Convenciones fue sede del cumpleaños de Félix Salgado el 18.1.2023 propiedad del estado de Guerrero. NO de los protegidos del ISSSTE que le tiene echado el ojo a un lugar internacional de semejante envergadura.

¿Una última pregunta? ¿Acaso conoce AMLO el Centro de Convenciones de Acapulco?

