Recuperan matrícula escuelas particulares

Después de que se puso fin a la emergencia sanitaria de COVID-19, unos 600 colegios particulares de La Laguna de Coahuila y Durango continúan recuperando la matrícula estudiantil.

En el ciclo escolar 2022-2023 registraron un 20 por ciento de incremento y para el próximo periodo lectivo 2023-2024, esperan que la cifra se eleve a un 30 %. Para ello, las instituciones educativas privadas han manejado distintos incentivos, que van desde no cobrar inscripciones hasta disminuir el costo de las colegiaturas.

Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra", dijo que cuando se dio el regreso a clases presenciales, muchos padres y madres de familia que se habían llevado a sus hijos a escuelas públicas durante la crisis sanitaria, se dieron cuenta de que había un retraso académico de hasta dos años. Ello los motivó a regresar a los colegios privados.

"El retraso que tuvimos fue enorme, y las criaturas no saben leer, no saben escribir, no saben historia, no saben nada, entonces es lo mismo que va a suceder ahora con la Nueva Escuela Mexicana, que no trae nada de disciplinas", apuntó.

El año pasado se registró el cierre de unas 20 escuelas privadas de La Laguna de Coahuila y Durango. La Secretaría de Educación Pública (SEP) les da un periodo de tiempo para que vuelvan a reactivarse o de lo contrario pierden su registro de validez oficial.

Además, con la emergencia sanitaria y el confinamiento, algunas instituciones privadas tuvieron que liquidar a casi la mitad de su personal, sobre todo porque muchos padres y madres de familia cambiaron a sus hijos a escuelas públicas, dejando adeudos de hasta 3 ó 4 mensualidades, lo que impactó negativamente en las finanzas.

Aunado a ello, los colegios particulares tienen que enfrentarse a una carga fiscal de entre el 50 y 60 por ciento.

El nuevo ciclo escolar 2023-2024 dará inicio el próximo lunes 28 de agosto del año en curso, según establece el calendario oficial de la SEP federal.

Las reuniones de los Consejos Técnicos Escolares se realizan los últimos viernes de cada mes y se suspenden las clases en las escuelas públicas. Sin embargo, Silva Rosales considera que estas sesiones "no sirven para nada" y que ellos de cualquier forma los llevan a cabo fuera del horario escolar.

