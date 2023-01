Recuerdos del Ayer: ¡Jugué al lado de Pelé!

Víctor Elizalde Delgado, exjugador de los equipos Laguna, Jalisco, Tecos UAG, Tampico y Atlético Potosino de Primera División, recuerda el día en que siendo integrante de los Gallos de Jalisco jugó al lado de Pelé en la II Copa Ciudad de Guadalajara 1975 o "Cuadrangular Pelé''. torneo relámpago jugado en un día, el diez de octubre de 1975 en el estadio Jalisco.

Los equipos participantes en el "Cuadrangular Pelé'' fueron Atlas, Chivas, Jalisco y Leones Negros de la U de G, se jugó en tres partidos de dos tiempos de 20 minutos cada uno. En el reglamento del torneo se había estipulado un apartado que decía: "el equipo Guadalajara puede llegar a utilizar los servicios de Pelé, siempre y cuando llegue a la final y los Gallos de Jalisco queden eliminados''.

En el primer partido Jalisco y Atlas empataron a cero goles y en la tanda de penales los Gallos se impusieron a los Rojinegros por tres a dos. En el segundo encuentro Chivas y Leones Negros también empataron sin goles y en penales ganó la U de G por tres a uno. De haber ganado Chivas, Pelé hubiera sido el primer jugador extranjero en vestir el uniforme del Guadalajara, cosa que no sucedió.

Se cuenta que el pago de Pelé por haber participado en ese cuadrangular fue con acciones del equipo Jalisco, propiedad en ese entonces del español Jacinto Llorent Pareda y presidido por el exfutbolista brasileño Ney Blanco de Oliveira, viejo conocido de la afición lagunera. Al término de ese torneo relámpago, sin importar el marcador, como pasó en el Mundial de México 70 el público asistente terminó gritando una y otra vez ¡Pelé! ¡Pelé! Meses antes del "Cuadrangular Pelé'' habían llegado a Gallos de Jalisco procedentes del equipo Laguna los jugadores Víctor Elizalde Delgado y José Valerio Franco, nacidos en Torreón, Coahuila, quienes tuvieron el privilegio de jugar al lado del recién fallecido Pelé y compartir vestidor con él. Junto con ellos David Salas, jugador nacido en el entonces Distrito Federal, quien llegó a la Ola Verde procedente de Pumas para consolidarse como titular en Primera División.

Entrevistado al respecto Víctor Elizalde Delgado recordó de inmediato la emoción que sintió al jugar al lado de Pelé, el "Mero Rey'' en todos los sentidos: "Fue una cosa fabulosa conocerlo en persona, estar cerca de él, hacer ejercicios de calentamiento en cancha con él, verlo saltar como brioso corcel''.

Continúa Víctor: "Lo había visto jugar en el Mundial de México 70 por televisión, entonces al darme cuenta que era mi compañero de equipo sentí que estaba en otro mundo. Meses antes acababa yo de llegar al equipo Jalisco y vivir esta experiencia fue algo impresionante''.

Añadió que los partidos de ese inolvidable cuadrangular fueron cortos y todos los jugadores del Jalisco querían jugar al lado de Pelé aunque fuera unos cuantos minutos. El entrenador Vladislao Cap se vio obligado a dosificar la participación de los integrantes del plantel a su cargo para que tuvieran oportunidad de alinear al lado de Edson Arantes do Nascimento.

Reiteró: "Yo tuve el privilegio de jugar al lado de Pelé. No encontraba la forma de dirigirme a él en el vestidor para solicitarle que me firmara un banderín del Jalisco con dedicatoria a mis padres, don Felipe Elizalde Orona y doña Manuela Delgado Arce. Pensaba entre mí cómo me dirijo a ese monstruo, porqué para mí era un monstruo del futbol''.

En seguida contó: "Me dirigí y le pedí fuerzas a Dios para acercarme a él, finalmente lo abordé y le dije Sr. Pelé me puede hacer el favor de firmar este banderín para mis padres y él me respondió: "Víctor, no me digas señor, soy Pelé, soy tu amigo, soy tu compañero de equipo''. Tomó el banderín y lo firmó. Volvió a reiterar: "Soy Pelé, soy tu amigo, soy tu compañero de equipo, no me vuelvas a decir señor''.

Una vez que Pelé se lo regresó, Víctor salió del vestidor del equipo Jalisco para entregárselo a sus papás. La sencillez y la humildad fueron dos sellos característicos de la vida del Rey Pelé. Su carisma personal estuvo vigente desde el Mundial de Suecia 1958 hasta el día de su muerte. Su fama trascendió fronteras y su reinado perdurará por siempre.

Víctor recordó que meses antes estaba en su casa de la colonia Torreón y Anexas cuando le habló el Lic. Fernando López Borrego de la oficina del Club Laguna para indicarle que se presentara de inmediato porque estaban Ney Blanco y Vladislao Cap, presidente y técnico del equipo Jalisco, respectivamente, quienes estaban interesados en contratar en un paquete a José Valerio Franco, David Salas y al entrevistado.

"Nos presentaron un panorama muy bonito. Era una vitrina más grande, una ciudad importante y hermosa, por lo que los tres aceptamos la propuesta. Nos explicaron las condiciones de la transferencia y dieron tres boletos de avión para que de inmediato viajáramos a Guadalajara. Nos convino a los tres. Fue mucho el cambio y sobre todo el hecho de que se hubieran fijado en dos laguneros para reforzar su línea defensiva, tomando en cuenta que los equipos Laguna y Torreón contrataban jugadores nacidos en Jalisco'', comentó.

El primer recuerdo personal que tengo de Pelé fue un documental de la participación de Brasil en el Mundial de Suecia 1958, el cual se exhibió en los cines de nuestro país entre 1959 y 1960 en funciones populares. La gran actuación y goles de un joven de 16 años de edad impacto al mundo.

A partir de 1959 el Santos de Brasil participó en México en cuadrangulares, pentagonales y partidos amistosos. Jugar contra "La Corte del Rey Pelé'' era un privilegio y ganarle una hazaña, como aquella victoria del Necaxa de cuatro goles a tres en 1961. Pelé dejó de existir físicamente el jueves 29 de diciembre de 2022, pero "Seguirá siendo el Rey'', como dijo el inmortal José Alfredo Jiménez.¡Hasta el próximo miércoles!