Recuerdan a Fanny en su cumpleaños 35; tiene más de 18 años desaparecida

“Hoy cumples 35 años y 19 años que no sabemos nada de ti, hoy te extrañamos más que nunca, te seguimos buscando hasta encontrarte”, es parte del mensaje que publicó en sus redes sociales, Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, madre de la desaparecida Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz “Fanny”, de quien se desconoce su paradero desde el 5 de noviembre de 2004.

Como cada 11 de septiembre, Silvia Ortiz, fundadora del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) recordó a su pequeña como parte de las acciones de búsqueda por dar con su paradero.

“Un día como hoy llegaste a nuestras vidas. Para tu papá, el tesoro más deseado, siempre quiso una hermanita, cuando naciste fue para él lo más grande que le sucedió, nacían tus hermanos y voladísimo, pero tú eres para él su niña. Un día como hoy naciste y completaste la familia que desee, llenaste de brillo, empezaste a crecer y tus hermanos te cuidaban aunque de vez en cuando hacían travesuras contigo, como la vez que te metieron a la llanta y le dieron vueltas”.

“Ah, pero siempre peleando tú y Kriz con el ‘Chino’...Mi reina hermosa, han pasado casi 19 años que no sé de ti, hoy cumples 35 años y no puedo abrazarte y decirte cuánto te amo. No puedo sorprenderte como tú lo hacías cuando era el Día de las Madres o cumpleaños…”.

Proyección de cómo luciría Fanny a sus 32 años. (ARCHIVO)

“Mi reina hermosa, cómo me regañabas cuando decía tonterías y cómo corregías a papá. Te extraño tanto, pues demás de ser mi hija, eres mi confidente y ahora no tengo a quién decirle mis locuras. Mi mejor amiga y mi fuerza, aquella vez que subiste a cantarme en la secundaria…Mi niña bonita, ¿dónde estás, enana? Solo le pido a Dios que me mantenga viva hasta encontrarte, te pido perdón porque no te he encontrado. Hija, donde quiera que estés, le diré al padre Dios que te diga al oído que te amamos, te extrañamos mucho y que seas fuerte”, son las palabras de una madre que no ha dejado de buscar a su hija.

El mensaje concluye con: “Señor, danos fuerza para continuar y ayúdanos a encontrarla. Hemos esperado fielmente y confiamos en tu palabra, estaremos de pie y firmes, proclamando tu nombre. No te olvides de nosotros, ten piedad”.

La publicación está acompañada por las últimas fotografías que se tienen antes de su desaparición, una de ellas tomada de un video que se compartió también en su cumpleaños, en donde se le ve feliz compartiendo con sus amigas y su familia en el Río Nazas.

También se encuentra una fotografía de una proyección de cómo luciría Fanny a sus 32