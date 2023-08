Tras su jubilación Higinio comenzó a explorar en la literatura, redactó algunos cuentos que más parecían crónicas periodísticas, así los evaluaron en algunos talleres literarios a los que acudió. Para disolver la frustración leyó más y escribió aún más hasta pulir su estilo. Uno de los maestros quien lo alentó fue Pablo Arredondo, integrante del grupo literario Botella al Mar fundado por Saúl Rosales y donde Gilberto Prado, Jaime Muñoz y Héctor Matouk desplegaron su arte literario. Higinio, como atleta de alto rendimiento, volvía al teclado cada mañana, y, pensando en su mentor, le dedicó el siguiente ensayo.

UN ESCRITOR DE POCAS LUCES

Por Higinio Esparza Ramírez Sacudo la modorra y me pongo ante el teclado. La página está en blanco y la mente también. ¿De dónde saca Pablo Arredondo la puntada de que puedo ser escritor y plasmar en el papel anécdotas, experiencias, recuerdos y fantasías? Incursioné en los cursos especializados con el deseo de aprender pero me doy cuenta de que no hay avances y me reprocho. -¿Por qué no estudié literatura? ¿Por qué no leí más en mi juventud? ¿Por qué mi vocación se fue por otro lado? y con tristeza reconozco que la mente ya no funciona, se le van las ideas y se endurece ante la posibilidad de adquirir habilidades en ese campo.

Pero no cejo en el intento y por lo pronto, a manera de ejercicio, atraigo a mi mente vivencias de la infancia, la adolescencia y la edad adulta y las escribo con cierto desparpajo. Ya lo dijo un magnánimo Pablo: -Tus citas, inventadas o ciertas, podrían servir como punto de partida para obras literarias de mayor alcance-. Tampoco le creo porque sigo en el mismo punto de partida. Pero en fin, transformo en letras anécdotas propias y ajenas cuidando no caer en los socavones del plagio como las que siguen:

1.Me amamantó una nodriza durante mis primeros quince años. Un año más tarde nos hicimos amantes.

2.-Nadaba en un canal de riego habilitado como desagüe. Heces fecales aparte, todo era diversión.

3.Una vez un sacerdote catequista me acosó con la pregunta: -¿Lo estás haciendo con gallinas? (Apenas tenía seis años de edad).

4.-Vagué por las acequias arboladas del ejido como si fueran ramales del río Amazonas, imaginando cebras y elefantes que dejaban estiércol como huella. Era excremento humano.

5.-En la edad adulta pretendí a una mujer burócrata a lo largo de treinta años. Cuando me dio el “sí” ya no me acordé para qué la quería.

6.-Conviví con mi abuela y dos tías. Eran hechiceras. Una vez un perro rabioso me atacó y una de ellas le lanzó un pavoroso graznido y lo dejó como cenicero.

7.-En la sala de redacción un día aparecimos todos muertos. Un tirón de sábana me sacó de la pesadilla.

8.-A mi vocho lo abrazaba y le daba las gracias cada vez que me llevaba sano y salvo a casa. Una vez ya avanzada la madrugada, escuché claramente al motor que me decía, entre humos y chirridos: ¡Ponme aceite infeliz!

9.Del bar un médico me llevó a un recinto desconocido para darme clases de canto y buenos modales después de que lo cachetee varias veces sin motivo alguno. Al rato descubrí que me encontraba en un manicomio.

10.-De joven dos policías me golpearon y se llevaron la raya semanal. Mi madre ignoró las magulladuras y anunció: “La próxima yo cobro”

11.-¡Más caaaldo mi loca!le gritamos con sonsonete a mi madre luego de que por equivocación le agregó al potaje hirviente marihuana en lugar de cilantro (Otro fusil).

12.-¿Quién eres tú? Le pregunté a mi esposa al despertar y me puso en el suelo de un puntapié.

13.-No se alarmen vecinos, no hay peligro, el río está bajo control, no se ha desbordado, pregonó el carro de sonido en la colonia Santa Rosa y enseguida comenzó a hacer glú glú glú…

14.-Trepé al ropero y me quedé dormido. En ese momento mi vida sexual entró en declive.

15.-Entré a la morgue y el tipo acostado en la plancha me saludó. “No le haga caso”, aclaró el legista. “Lo vamos a embalsamar”.

16.-Mi abuela fumó hasta los noventa años de edad. Al morir se volvió humo.

17.-Nací en una comunidad rural llamada “El Huarache”. Toda la infancia me la pasé descalzo.

18.-¡Hay dos muertos en la banqueta!exclamó uno. -¡Bríncalos!contestó el otro.

19.A los 75 años me sobrevuelan las ideas, pero no anidan.

20.-Se apagó mi cigarro ¿me das lumbre?, le pide la mujer fumadora al extenuado marido que recién volvió al hogar luego de haber cumplido con una heroica jornada laboral. Furioso, el hombre arrojó hacía un rincón del cuarto la mochila en amarillo y rojo donde guarda su ropa de trabajo y a la que adorna el rótulo: “H. Cuerpo de Bomberos”.

Que conste Pablo, este texto es sólo un ensayo de escritura. Seguiré practicando…