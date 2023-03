Reconocerán a personas no binarias en credencial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos determinar viable la incorporación de la letra "X" en la Credencial para Votar que reconozca a las personas no binarias, en acatamiento a sentencias de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La mayoría de las consejeras y los consejeros avalaron incorporar el identificador que corresponde a las personas no binarias, únicamente para quienes así lo manifiesten y se les reconozca con ese carácter en el apartado de sexo en la mica con una "X".

El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Ciro Murayama Rendón, subrayó que con la propuesta "la identidad de género se reconoce sin más verificación que la decisión soberana de cada quien".

Sabremos -agregó-, "si el sexo de la persona es hombre o mujer, un dato biológico lo definirá su acta de nacimiento y así se registrará, pero al identificarse podrá decir que su identidad de género es no binaria".

INE NO PUEDE SER OMISO

En seguida, la consejera Carla Humphrey Jordan estableció que el Instituto no puede ser omiso en el reconocimiento de las personas que se identifican como no binarias, a quienes se les garantiza sus derechos político-electorales.

"Las personas que soliciten su credencial para votar en las que se reconozcan como "no binarias" y no presenten su documento de identidad, ya sea el acta de nacimiento o carta de naturalización en las que se les identifique como tal, se les expedirá la credencial con el identificador equis únicamente en el campo de sexo sin que se modifiquen los datos de información y control que se localizan en la credencial de elector", precisó.

SE CONSOLIDA DERECHO A LA IDENTIDAD

"Para garantizar que las personas no binarias tengan acceso a sus derechos y a la igualdad de trato, es necesario empezar por algo tan sencillo y elemental como simplemente reconocer su existencia", agregó la consejera Dania Ravel Cueva.

Propuso incluir en este acuerdo, que el derecho alcance a las personas trans, lo que no consiguió el apoyo de la mayoría, pero en cambio, por mayoría de ocho votos contra tres se aprobó la propuesta de que sea sometida a estudio.

EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS NO ES INCONDICIONAL

Para el consejero Uuc-kib Espadas, el ejercicio de los derechos humanos no es incondicional, ya que "el Estado mexicano ha establecido mecanismos para que cada persona modifique los datos de su identidad de forma en que están registradas en el acta de nacimiento que puedan ser modificados. Pero no le toca a este Instituto hacer esas modificaciones".

Cualquier persona que desee modificar legalmente su nombre, fecha de nacimiento o sexo tiene que recurrir a otras instancias del Estado mexicano, que son las que tienen facultad para reconocer ese derecho, no lo puede hacer cualquier autoridad, apuntó.

Con lo anterior coincidió el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien dejó en claro que no está a debate la democracia inclusiva.

Sin embargo, "reivindicar la democracia inclusiva, en toda la serie de consideraciones que conlleva dicha reivindicación, no he advertido ningún argumento jurídico del daño que se le está haciendo a la certeza, a un documento, que, reitero tiene la función precisamente de identidad, no sólo de instrumento para habilitar, poder votar en las elecciones o incluso ser votado o votado en nuestro país", abundó.

La consejera Claudia Zavala Pérez apoyó realizar un estudio sobre la inclusión de las personas trans en este punto "porque hasta donde ahora tengo conocimiento, ellas y ellos sí se identifican con uno de los géneros, entonces, la categoría de "X" que vamos a poner, es claro que no se adhiere a ninguno de los que ya tenemos en la credencial".