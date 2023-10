Reconocen que sequía será peor el próximo año

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, reconoció que existe un problema de sequía en la entidad pero advirtió que el próximo año será peor, por lo que espera conseguir otro avión para más bombardeo de nubes.

El gobernador dijo que el impacto hubiera sido mucho más negativo de no haber sido por la entrega de alimento para ganado por parte de las instancias estatal y municipales.

"Está difícil. Estamos preocupados todos. Este año no será tanto problema, el problema complejo será el próximo año y nos estamos preparando, ya que este año vamos a poder entregar algunos apoyos de aquí a diciembre, algunos tienen tierras de riego y otros de temporal pero no hemos tenido tanto conflicto con el ganado hasta aquí. No hemos dejado que el ganado se caiga, porque hemos estado entregando suplemento alimenticio", dijo Villegas.

Reconoció que se acabó el plazo del avión para bombardeo de nubes, que es del Ejército, "pero yo estoy consiguiendo otro avión, debe ser bimotor, con ciertas características, para empezar a hacer el bombardeo nosotros", aseguró.

GANADEROS VEN PROBLEMA GRAVE

En agosto de este año, la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD) reportó que en lo que va del año se registró la muerte de aproximadamente 18 mil bovinos, situación que atribuyeron a las condiciones de sequía que afectan la entidad.

Rogelio Soto Ochoa, líder de los agremiados en la entidad, advirtió que si las precipitaciones no se regularizan pronto en el territorio, la actividad atravesaría meses críticos para los casi 800 mil animales que componen el hato duranguense. El ganadero recordó que en 2019 se tuvo un escenario similar y fallecieron 36 mil cabezas.

De acuerdo con sus estimaciones, si la sequía continúa entre 2023 y 2024, el estado podría anotar la baja de 50 % de la población bovina, es decir, 400 mil cabezas, que a su vez se traduciría en mermas millonarias para los productores.

Las lluvias se tuvieron en mayo, lo que benefició a los agostaderos y propició el crecimiento de los pastizales, sin embargo este proceso fue interrumpido por las semanas que siguieron de altas temperaturas.

