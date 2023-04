Reconecta CFE luz y Lerdo retira clausura

Desde temprano la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Lerdo retiró los sellos de clausura del Centro de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Lerdo y hoy el municipio no padeció ya por el servicio de agua potable pues el Sistema de pozos San Fernando ya cuenta con energía eléctrica.

El asunto se abordó en la sesión de Cabildo de este jueves pero desde el miércoles por la tarde, la CFE tuvo un acercamiento con el Ayuntamiento para ver la posibilidad de levantar los sellos de clausura de sus oficinas y, a cambio, conectarían los pozos del área de San Fernando, para beneficio de la ciudadanía. Los pozos ya se pusieron en funcionamiento y hasta el momento, no ha habido mayores reportes por falta de agua potable en los sectores.

El alcalde Homero Martínez Cabrera, aseguró que desde el 9 de diciembre pasado se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de la CFE en la Ciudad de México, concretando un principio de acuerdo. El edil explicó que, durante la misma, se habló del convenio de pago peso por peso y se demostró que dicha empresa estaba obligada a pagar el Impuesto Predial.

"En diciembre cuando vino el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo le planteé al presidente un programa peso por peso y textualmente me dijo 'sin problema platícalo con Manuel Bartlett', y yo le dije ¿cómo le hago para llegar con Manuel Bartlett? (director general de CFE en el país) y me dijo 'dile que ya lo hablaste conmigo' y afortunadamente el 9 de diciembre yo estuve en la Ciudad de México -y lo voy a platicar tal cual- estuve con Guillermo Nevarez, que es el jefe de Generación, porque está subdividido en cuatro áreas; me atendió Martín Mendoza, que es el jefe de Distribución y estuvo Sergio Ortega, de relaciones Interinstitucionales y además me acompañó Emeterio Carlón, de la secretaría de Gobernación, para la minuta que ahí se levantó, donde yo propongo el programa peso por peso para compensar los saldos que ellos decían que no les competía pagar: el Impuesto Predial, y yo les demostré en 2017 que pagaron el Impuesto Predial de la Termoeléctrica Villa Juárez, entonces después de esa fecha no habían pagado un solo peso", dijo el alcalde ayer, tras la sesión de Cabildo.

Mencionó que en esas fechas se acordó que el Municipio a su vez también haría un levantamiento de lo que se debe a la Comisión Federal de Electricidad.

"Ellos se quejan de que 'de repente', de 8 mil se subió a 800 mil pesos el Impuesto Predial y yo les diría que ellos me hicieron 3 refacturaciones: una de 15 millones, de 7, y una de 8 millones, 'de repente' entonces es un tema de aclaración de saldos que les hemos planteado. Ayer yo tuve comunicación con Martín Mendoza (jefe de Distribución de CFE) yen específico, él fue el que bajó instrucciones a Óscar Rodríguez de la Comisión Federal, que es su homólogo local, y quien determinó el corte, entonces yo también le pedí al tesorero que hay que separar las áreas, lo que sea del Sapal y lo que sea el propio municipio, porque tengo entendido que de mis áreas administrativas yo no tengo adeudo pero habría que revisar la cuenta concentradora", dijo el alcalde Homero Martínez.

El edil dijo que Lerdo está apostando al diálogo y que el retiro de sellos de clausura por parte del Municipio en el Centro de Distribución de CFE se realizó en respuesta a la solicitud de la propia CFE, que pidió al Municipio un acto de buena fe para que el personal operativo de Comisión pudiera empezar a trabajar.

"Por eso el día de hoy (ayer) a las 7:30 de la mañana, Aldo Rubio (el director jurídico del municipio) hizo las diligencias… No hemos ya tenido mayores afectaciones, en la Presidencia ayer yo les dije que metieran una planta para solucionar de momento", aseguró Martínez Cabrera.

Cabe destacar que unidades de Seguridad Pública del Municipio realizaron todo el miércoles y parte del jueves labores de vigilancia en las tres dependencias de CFE ubicadas en el Municipio; Av. Agustín Castro, Juárez e Hidalgo y la Termoeléctrica de Villa Juárez, para verificar que no fueran violados los sellos.

¿DEBE O NO PAGAR LA CFE IMPUESTO PREDIAL?

El alcalde dijo que las áreas administrativas u oficinas no están exentas del pago del Impuesto Predial y que existe el convenio de pago que data de cuando ejerció el cargo de tesorero municipal en la antepasada administración municipal. Recordó que la ley permite al Municipio cobrar 5 años atrás este impuesto y el año el corriente, asegurando que la CFE antes de eso nunca había pagado Impuesto Predial.

En cuanto al incremento del cual se queja la CFE, expuso que se debe a que se cobró Impuesto Predial en un principio como terreno, "entonces yo no le estoy incrementando un peso extraordinario, lo que estamos haciendo es actualizar el valor del inmueble".

El alcalde se pronunció a favor de agotar el diálogo entre las 2 instancias, puesto que el interés de ambos es brindar el servicio público.

Al preguntar al alcalde si fue notificado ayer del corte que habría en la ciudad y en el sistema de pozos, dijo que no recibió ni siquiera una llamada de atención de la CFE local, "pero bueno, yo creo que ejercen sus facultades y están en su derecho".