Recomposición de los estados

Si ustedes ven un mapa del centro del país donde se ha concentrado la mayor parte de la población mexicana se darán cuenta de la necesidad de recomponer la forma de los estados ES DECIR DEL MAPA y no será la primera vez.

Pero vayamos por temas: Uno de los 2 estados importantes en que el 4 de junio habrá elecciones es el Edomex o estado de México actualmente con casi 17 millones exactamente 16,992,418 habitantes según el INEGI. Ahí está por elegir gobernadora, porque ahí ya no hay machos, por lo menos para la candidatura a gobernador.

Pero en lugar de que se peleen entre sí las 2 mujeres candidatas de los extremos físicos del estado de México - separados por la propia Capital del país, la Ciudad de México deberían dar una lección. ¿Qué tal si se dan un apretón de manos y dicen tu para allá o yo para acá? Entre ambas quedaría el Edomex. Y no tendría una ni otra problemas.

Hay que saber que en el siglo XIX era muy diferente el mapa: aún no existía el Distrito Federal por supuesto y dicho estado de México era enorme, prácticamente de una costa a otra.

Y hoy lo que queda entre ambas partes del Edomex-, debería separarse de nuevo para evitar tanta división. En el sentido político de la profesora Delfina Gómez conocida por su buen desempeño en el actual gobierno como secretaria de Educación, y Alejandra del Moral menos conocida en el país, que fue secretaria de desarrollo económico del gobernador Alfredo Del Mazo y desde octubre de 2018, preside al PRI local.

La Ciudad de México fue elegida como la capital de la "nueva nación" en 1833. Y después de la Independencia partes del país se separaron para formar los estados de Hidalgo, Guerrero y años más tarde Morelos.

¿Y por qué no debería de ser así otra vez?

El PRI SOLO TIENE YA 2 ESTADOS EN EL PAÍS Estado de México y Coahuila. Si no ganara está elección lo que es posible ya no podría existir como partido. Pero parecen no darse cuenta de lo antes dicho.

La Historia en el mundo la han escrito los vencedores del momento, pero ahora se acabó por lo menos en este país habrá una colección importantísima de la secretaria de educación que revelará a las nuevas generaciones la verdadera Historia no solo de México.

Me contestaron con razón que no es posible en estos momentos dividir un estado en dos partes y tienen razón por consiguiente los mismos argumentos podrían servir a las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gomez para dar una lección de alta política del país en estos momentos tan especiales que vivimos.

Un apretón de manos entre ambas candidatas y terminar con esa guerrerilla que han venido teniendo de ambos partidos y arreglar ellas un método de gobierno útil para el país como pocas veces se ha visto.

Alejandra del Moral ha demostrado madurez política y se ha expresado en ese sentido y ahora le toca hacer un pacto de buen gobierno ha ambas. Si las mujeres no dan clase de alta democracia al país seguiremos en esa supuesta oposición que tanto daña al pueblo de México.

Es ahora o nunca señoras: Dar el ejemplo repito de la alta democracia.

Y esto reza para todo lo que actualmente va a suceder estamos en una nueva era de México y del mundo. Y si no entendemos y nos aferramos tontamente al pasado tanto de México como del planeta vamos a perder el paso que ya se ha dado en este gobierno de la cuarta transformación y que mantiene al gobierno mexicano en segundo lugar después de la India en los países más avanzados políticamente del momento.

